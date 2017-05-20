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На выставке в Петербурге представили приборы и экипировку полярников с дрейфующих станций

В стране
20 мая, 21:04 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

В фондах музея хранятся свидетельства жизни и работы на всех 40 дрейфующих станциях, которые работали вблизи Северного полюса с 1937 по 2013 годы

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Экспонаты и посетители выставки "На дрейфующих льдах Арктики" в Санкт-Петербурге
Экспонаты и посетители выставки "На дрейфующих льдах Арктики" в Санкт-Петербурге
Экспонаты и посетители выставки "На дрейфующих льдах Арктики" в Санкт-Петербурге
© Наталия Михальченко/ТАСС
Выставка "На дрейфующих льдах Арктики" в Санкт-Петербурге
Выставка "На дрейфующих льдах Арктики" в Санкт-Петербурге
Выставка "На дрейфующих льдах Арктики" в Санкт-Петербурге
© Наталия Михальченко/ТАСС
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Экспонаты и посетители выставки "На дрейфующих льдах Арктики" в Санкт-Петербурге
© Наталия Михальченко/ТАСС
Выставка "На дрейфующих льдах Арктики" в Санкт-Петербурге
© Наталия Михальченко/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Научные приборы для исследования льда, морских течений и атмосферы Арктики, экипировку полярников и знамена дрейфующих станций представили на выставке "На дрейфующих льдах Арктики", которая открылась в Петербурге, в музее Арктики и Антарктики, - передает корреспондент ТАСС. Выставка посвящена 80-летию первого дрейфа папанинцев в 1937-1938 годах, день высадки которых на лед 21 мая 1937 года, в России с 2013 года отмечают как День полярника.

"Многие экспонаты представлены публике впервые. Они переданы участниками дрейфа на полярных станциях совсем недавно и еще не экспонировались", - сообщила корреспонденту ТАСС директор музея Мария Дукальская. По ее словам, в фондах музея хранятся свидетельства жизни и работы на всех 40 дрейфующих станциях, которые работали вблизи Северного полюса с 1937 по 2013 годы. Это фотографии, предметы быта, инвентарь, приборы и оборудование. В центре постоянной экспозиции музея установлен макет папанинской палатки. Музей и первая дрейфующая станция - практически ровесники, музей создали в феврале 1937 года, когда полным ходом шла подготовка к высадке первой дрейфующей станции.

Внимание посетителей привлек расшитый золотом и бархатом флаг первой дрейфующей станции - он, как и вся выставка, будет экспонироваться три месяца.

История дрейфующих станций

Во время дрейфа папанинцев их станция не имела порядкового номера, так как годовой дрейф на льдине не имел прецедентов в мировой науке. Повторить экспедицию удалось лишь после войны, в 1950-м году, тогда папанинскому "Северному полюсу" и добавили цифру "1", ведь появилась вторая. Высадки на лед дрейфующих станций регулярно осуществлялась с 1991 года, когда эвакуировали станцию "СП-31", льдина под которой позже практически растаяла.

Затем последовал перерыв, связанный с распадом СССР. Возобновить изучение Арктики на дрейфующих станциях смогли только в 2003 году, однако через 10 лет, в 2013 году, непрерывная линия исследований вновь была прервана, так как льдина под станцией "Северный полюс - 40" треснула, и полярников пришлось эвакуировать. Часть из них высадилась на острове Большевик архипелага Северная Земля, расконсервировав ледовую базу "Мыс Баранова", простоявшую к тому моменту 17 лет в законсервированном виде. Сейчас этот научно-исследовательский стационар стал форпостом арктических исследований, там работают 18 человек, летом число ученых достигает 40 с учетом сезонных экспедиций.

С тех пор ученым не удается подыскать подходящей льдины, так как площади арктических льдов неумолимо сокращаются под влиянием глобального потепления, а оно особенно заметно в Арктике. К 2020 году российские ученые рассчитывают получить в свое распоряжение ледостойкую самоходную платформу, которая станет ядром дрейфующих станций, обеспечив безопасность ученых.

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