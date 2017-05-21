Лососевая путина 2017: как остановить браконьерство на реках Дальнего Востока

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мая. /ТАСС/. Последние приготовления к "главной рыбалке года" - лососевой путине - завершаются в эти дни в регионах Дальнего Востока. В конце мая на реках Камчатки начнется нерестовый ход чавычи и нерки, затем эстафету подхватят Сахалин и Курилы, и к сентябрю промысел начнут на Амуре. При этом главной проблемой остается браконьерство, особенно непосредственно на нерестовых реках, которое привело к практически полному уничтожению некоторых видов лосося в отдельных регионах.

Каков прогноз на предстоящую рыбалку на Дальнем Востоке, какие меры будут в этом году применяться для борьбы с браконьерством и что предпринимается на федеральном и региональном уровнях в этом направлении - в материале ТАСС.

Прогнозы на рыбалку

Почти 320 тыс. тонн лосося, по прогнозу ученых, можно будет добыть в этом году на Дальнем Востоке. Основу вылова составит горбуша на востоке Камчатки, сообщила пресс-служба Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центр).

"Рекомендованный вылов лососей составляет 319,8 тысячи тонн. Путина будет базироваться на горбуше восточнокамчатских стад, рекомендуемый вылов которой составит 76,4 тысячи тонн, на западнокамчатской горбуше - 20 тысяч тонн, восточносахалинской - 20 тысяч тонн, североохотоморской - 14,8 тысячи тонн и южнокурильской - 6,5 тысячи тонн. В целом рекомендуемый вылов горбуши - 143,6 тысячи тонн", - говорится в сообщении.

Второе место в регионе по вылову, который по прогнозу составит 119 тысяч тонн, занимает кета. Высокие уловы ожидаются на Амуре, Камчатке, материковом побережье Охотского моря, Южных Курилах и восточном побережье Сахалина. Прогнозируется и хороший подход нерки. Общий рекомендуемый вылов этой рыбы на Дальнем Востоке определен в 46,2 тысячи тонн.

Максимальный вылов - на Камчатке

Камчатка, по прогнозу ученых, в этом году вновь подтвердит данное ей в народе звание - лососевой "житницы" России. По данным Росрыболовства, в 2016 году вклад края в общий вылов лососевых в стране составил более 50% - 230 тыс. тонн. В этом году ученые прогнозируют вылов в объеме 186 тыс. тонн.

На первый взгляд цифра меньше. Однако, если речь идет о промысле лососей, то сразу необходимо пояснить, что принято сравнивать между собой четные и нечетные годы, так как подходы лососевых имеют цикличность. Таким образом, сравнивая стартовые объемы 2015 и 2017 годов, разница будет небольшой, пояснил ТАСС министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.

"Стартовый объем в этом году 186 тыс. тонн, в 2015 году был 184 тыс. тонн, то есть примерно на одном уровне. Если сравнивать с объемами 2015 года, по восточному побережью, объем по горбуше - 74 тыс. тонн, это несколько меньше, чем в 2015 году, тогда было 84 тыс. тонн. Зато по другим видам - по горбуше западной Камчатки, если в 2015 году было 4 тыс. тонн, в этом 20 тыс. тонн", - сообщил Галицын.

В этом году рекомендованный вылов нерки по реке Камчатка максимальный за последние 10 лет и составляет 14 тыс. тонн. Подходы кижуча на западной Камчатке тоже весьма высоки - больше, чем обычно.

При этом подходы красной рыбы на соседний Сахалин по прогнозам будут более чем скромными.

"На 2017 год рекомендованный объем вылова тихоокеанских лососей составляет 64 тыс. тонн, что на 40% меньше объемов 2016 года", - сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

Уже принято решение закрыть промысел горбуши на юго-западе Сахалина. Ожидается, что река Поронай, а также другие реки заливов Терпения и Анива в лучшем случае заполнятся рыбой на 30%.

Промысел чавычи

Чавыча или "королевский лосось" - самый крупный вид лососевых, добываемых на Дальнем Востоке России. Эта рыба достигает в длину 1,5 - 2 метров и приходит на нерест раньше остальных. Именно поэтому она является настолько популярной среди потребителей и, соответственно, среди браконьеров. Несмотря на то, что последние лет 8 этот вид можно добывать на Камчатке только в рамках любительского рыболовства, ежегодно в мае-июне на прилавках рынков ее начинают продавать из-под полы.

"Уже лет 8 промысел чавычи на западном побережье Камчатки организован только для любительской рыбалки. При этом самая большая проблема - это браконьерство. Первая браконьерская чавыча стоит на рынке до 3 тыс. рублей за килограмм. Спрос рождает предложение, высокая цена - стимул для браконьеров", - говорит Галицын.

По его словам, буквально 10 лет назад объемы вылова чавычи на западной Камчатке составляли 160 тонн. В 2017 году всего лишь 36 тонн. И комиссия по регулированию промысла будет рекомендовать организаторам любительской рыбалки ловить рыбу только удочкой (удебный лов), поскольку на сегодня у комиссии отсутствуют полномочия по регулированию использования видов орудий лова.

"С этого года комиссия не сможет регулировать орудия лова, но с организаторами любительской рыбалки на западной Камчатке будем проводить совещание по организации промысла чавычи, на котором мы будем настоятельно рекомендовать не применять сетные орудия лова. Если понимания не найдем, то объемы, выделенные комиссией на соответствующий участок, <...> будут минимальные. Чавычу западной Камчатки мы обязаны сохранить", - сказал министр.

Десятки миллионов ущерба

Ежегодно браконьерство наносит непоправимый вред рыбным ресурсам Дальнего Востока. В 2016 году полиция на Камчатке изъяла у браконьеров более 20 тонн лосося, а в 2015 году почти 50 тонн рыбы и 26 тонн красной икры на 32 млн рублей. На Сахалине цифры еще больше - 85 тонн лосося за 2016 год только официально.

"Всего было выявлено 471 преступление. Из незаконного оборота изъято более 85 тонн рыбы и морепродуктов, 454 орудия лова, 23 лодки, 32 автомобиля, 10 лодочных моторов", - сообщила пресс-секретарь УМВД России по Сахалинской области.

Вместе с тем в соседнем Приморье констатируют незначительное снижение количества преступлений, связанных с браконьерством. "Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконной добычей и оборотом водных биологических ресурсов, по итогам 2016 года снизилось на 18%", - сказал вице-губернатор Приморья Денис Бочкарев.

В шаге от катастрофы

Основные причины значительного сокращения количества некоторых видов лосося в ряде регионов - браконьерство и неупорядоченный промысел, считает директор Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Борис Воронов.

"Зачастую мы либо берем больше, чем положено, либо не то берем. Более того, неупорядоченное рыболовство, я имею в виду браконьерство, стало одной из причин сокращения ценных промысловых видов рыб", - констатирует ученый.

Он привел конкретный пример: "В пределах бассейна Амура лососевые практически везде нерестились: от Шилки до Аргуни, вся Сунгари, наши Зея, Бурея. Кто-нибудь слышал сейчас, чтобы лососевые у нас в Зее ловили или в Шилке? Нет лососевых там. Мы их потеряли".

При этом Воронов считает, что только строительством рыбоводных заводов проблему не решить, нужно создать программу по восстановлению нерестилищ, которые, в том числе, пострадали от нерадивого лесопользования - в результате вырубки лесов реки начали заиливаться, что сделало невозможным в них выживание лососей.

О том, что ситуация с браконьерством катастрофическая, говорят и на Камчатке. Одна из причин - представителей контролирующих органов явно недостаточно, чтобы эффективно контролировать реки полуострова.

Комиссия по регулированию промысла края намерена ввести дополнительные проходные дни на водных объектах, когда рыбачить на определенных реках и морской акватории будет запрещено всем без исключения пользователям.

"Это связано с тем, что все-таки существует достаточно серьезный пресс браконьерского лова на этих водоемах. Важно обеспечить пропуск производителей на нерест. Но все наши действия будут бесполезны, если мы не обеспечим должный уровень охраны. В этом году наши рыбопромышленники продолжат охрану рек, где они осуществляют промысел и планируют его осуществлять еще минимум ближайшие 10 лет", - сказал Владимир Галицын.

В том числе проходные дни будут введены на морских участках западной Камчатки, и в Олюторском заливе восточной Камчатки, где до 20 июня необходимо пропустить на нерест достаточное количество чавычи и ранней нерки.

Ужесточение законодательства

Совершенствование закона о рыболовстве и ужесточение Уголовного кодекса - вот одна из тех мер, которая поможет в борьбе с незаконным промыслом лососей на Дальнем Востоке, уверены опрошенные ТАСС эксперты.

"Необходимо совершенствование закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. Его нужно избавить от устаревших, не оправдавших себя нормативных актов", - заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Вместе с тем Камчатский край предлагает конкретные меры - значительно ужесточить уголовное наказание для браконьеров. "Предложения правительства Камчатского края, подготовленные совместно с федеральными контролирующими органами, мы направили в Госдуму. Я уверен, что в этом году изменения будут приняты, поскольку эти предложения касаются не только Камчатки, но и всей территории России", - сказал Владимир Галицын.

По его словам, сейчас степень нанесенного ущерба водным биоресурсам браконьерами, является несоизмеримой с предусмотренным размером ответственности.