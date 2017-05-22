Строительство участка трассы "Таврида" в Севастополе начнется в ноябре

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Строительство севастопольского участка федеральной трассы "Таврида", которая свяжет город с крупными городами Крыма и Крымским мостом, начнется в ноябре этого года, сообщили ТАСС в департаменте транспорта Севастополя.
"В соответствии с обязательствами правительства Севастополя, принятыми на совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, объявление конкурсных процедур по определению подрядной организации предусмотрено в сентябре 2017 года. Исходя из этих сроков, к выполнению строительно-монтажных работ по объекту можно будет приступить в ноябре этого года", - отметили в департаменте.
В департаменте транспорта уточнили, что в 2017 году планируется выполнить подготовительные работы, то есть организовать строительную площадку, начать работы по переустройству инженерных коммуникаций, разработке рабочей документации и т. д. На эти цели выделено 764 млн руб., которые будут полностью освоены в этом году.
12 мая в Белогорском районе Крыма был заложен памятный камень, символизирующий начало строительства трассы "Таврида".
Федеральная трасса "Таврида" строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Она станет своеобразной связующей нитью возводимого моста через Керченский пролив и Крымского полуострова с материковой Россией. Протяженность четырехполосной трассы, которая пройдет по территории Крыма, составит 237,5 км, общая протяженность с севастопольским участком составит 277,5 км. Окончить строительство дороги планируется к 2020 году, однако движение по некоторым ее участками будет открыто в 2018 году.