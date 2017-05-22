Президенту Татарстана предложили ввести должность ночного мэра в Казани

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Президенту Татарстана предложили ввести должность ночного мэра в КазаниВ стране 22 мая, 17:38
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КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Должность ночного мэра хотят ввести в Казани по примеру многих европейских столиц. С таким предложением к президенту Татарстана Рустаму Минниханову обратились участники встречи главы республики с представителями креативных индустрий.
"Мы вдохновились опытом европейских столиц, сейчас существует такое инициативное сообщество, как ночная мэрия. Она существует и действует уже длительное время в Амстердаме, Берлине, Цюрихе и т.д. Задача ночной мэрии - сделать так, чтобы ночная культурная жизнь стала привлекательной, интересной и безопасной для жителей города и туристов", - сказал главный редактор издания Enter Данил Губайдуллин.
Пот его словам, недавно проведенное исследование показало, что "жителям города не хватает масштабных культурных мероприятий ночью, должность ночного мэра Казани могла бы этому помочь".
"Переходим на ночной режим работы" - пошутил Минниханов. Он добавил, что надо собрать всю креативную молодежь и поговорить про ночную Казань и ночного мэра. "Какие полномочия ему дать,... нужны люди, которые могли (бы) организовать нормально процесс", - отметил президент Татарстана.