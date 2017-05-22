МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Закон о развитии Арктической зоны РФ может быть принят осенью 2017 года. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов в рамках открытого заседания "Ассоциации полярников".

"Мы считаем, что в этом году его надо принять", - сказал Акимов, напомнив, что законопроект затрагивает вопросы развития региона, инфраструктуры Северного морского пути и другие. "Проект закона очень комплексный, - продолжил он. - Сегодня в Госдуме и СФ его полностью поддерживают".

В беседе с ТАСС Акимов отметил, что "многое зависит от правительственных структур, от финансово-экономических обоснований". "Думаю, что, при желании, его можно принять уже на осенней сессии, так и будет, наверное", - сказал он.

Проект федерального закона "О развитии Арктической зоны Российской Федерации", внесенный в правительство в ноябре прошлого года, предлагает новый подход к комплексному развитию Арктической зоны России через создание так называемых "опорных зон" для развития региона.

Бессменный президент "Ассоциации полярников" Артур Чилингаров также отметил некоторый прогресс в продвижении законопроекта после посещения президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым Земли Франца Иосифа.

"Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич побывали в Арктике на земле Франца Иосифа, президент - второй раз Дмитрий Анатольевич - первый раз, - напомнил Чилингаров. - Отсюда пошли определенные поручения, связанные с подготовкой закона, вопросами финансирования арктических проектов".

Российская Арктика

Российская часть Арктики включает Мурманскую, Архангельскую области; Республики Коми и Якутия; Красноярский край; Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, а также "земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане и некоторые улусы Якутии, которые были объявлены территорией СССР постановлением Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года". С российской арктической зоной граничат территории четырех государств: США, Канады, Норвегии и Дании, которая владеет Гренландией.

Общая площадь арктических владений России составляет порядка 3 млн кв. км (18% всей территории РФ), в том числе 2,2 млн кв. км суши, где проживает более 2,5 млн человек. Это менее 2% населения России (146,8 млн) и более 54% от общего населения всей Арктики (4,6 млн).

Добываемые в пределах Арктики полезные ископаемые, их разведанные запасы и прогнозные ресурсы составляют основную часть минерально-сырьевой базы РФ. Здесь производится более 90% никеля и кобальта, 60% меди, извлекается около 80% газа и 60% нефти, большая часть алмазов России. При этом потенциальные запасы перечисленных видов сырья составляют свыше 70-90% от общероссийских.