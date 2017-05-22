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Более 100 человек примут участие в экспедиции Росатома на Северный полюс

В стране
22 мая, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Северного полюса атомный ледокол должен достичь 17 августа

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более 100 человек отправятся в экспедицию к Северному полюсу на атомном ледоколе. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукша. Он принял участие в открытом заседании Совета "Ассоциации полярников" в Москве.

"Экспедиция на ледоколе "50 лет Победы" будет приурочена к 40-летию достижения ледоколом "Арктика" Северного полюса, - сказал он. - Даты известны, это 13-23 августа".

По словам Рукши, к участию в экспедиции от имени корпорации "Росатом" будут приглашены 100-120 человек. Северного полюса атомный ледокол должен достичь 17 августа.

Атомный ледокол "50 лет Победы" был спущен на воду в 2007 году.

"50 лет Победы" используется для проводки судов и караванов в арктических морях, в том числе по трассе Северного морского пути, и на Балтийском море. Он также проводит арктические круизы к Северному полюсу.

Экипаж атомохода составляет немногим более 100 человек. При этом судно рассчитано на размещение еще около ста человек.

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