Более 100 человек примут участие в экспедиции Росатома на Северный полюс

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более 100 человек отправятся в экспедицию к Северному полюсу на атомном ледоколе. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукша. Он принял участие в открытом заседании Совета "Ассоциации полярников" в Москве.
"Экспедиция на ледоколе "50 лет Победы" будет приурочена к 40-летию достижения ледоколом "Арктика" Северного полюса, - сказал он. - Даты известны, это 13-23 августа".
По словам Рукши, к участию в экспедиции от имени корпорации "Росатом" будут приглашены 100-120 человек. Северного полюса атомный ледокол должен достичь 17 августа.
Атомный ледокол "50 лет Победы" был спущен на воду в 2007 году.
"50 лет Победы" используется для проводки судов и караванов в арктических морях, в том числе по трассе Северного морского пути, и на Балтийском море. Он также проводит арктические круизы к Северному полюсу.
Экипаж атомохода составляет немногим более 100 человек. При этом судно рассчитано на размещение еще около ста человек.