Стивен Сигал получит "дальневосточный гектар" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая. /ТАСС/. Голливудский актер Стивен Сигал получит "дальневосточный гектар" в Приморском крае и построит на нем многофункциональный спортивный комплекс. О всех этапах получения гектара актером расскажет новый проект телеканала "Россия 1", сообщает во вторник пресс-служба краевой администрации.

"Стивен Сигал планирует получить гектар в Приморье, о чем расскажет новый проект телеканала "Россия 1". Телезрителям подробно расскажут о всех этапах, которые пройдет Стивен Сигал, - от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность. В будущем на своем гектаре мастер боевых искусств намерен построить многофункциональный спортивный комплекс, где планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами", - отметили в пресс-службе.

Пока не сообщается, когда начнутся съемки проекта.

Заявки на получение "дальневосточного гектара" в Приморье подали уже 35,5 тыс. россиян. Первые 2,9 тыс. участков уже отданы в пользование. При этом на Приморский край приходится более трети всех заявок на получение земли на Дальнем Востоке.