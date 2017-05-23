Стивен Сигал получит "дальневосточный гектар" в Приморье

Солнечно и до 20 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 23 мая, 6:02
"Нэшвилл" победил "Анахайм" и впервые вышел в финал Кубка СтэнлиСпорт 23 мая, 5:58
На Кубе открылась кафедра русского языка Института ПушкинаОбщество 23 мая, 5:47
"Подлая вылазка": мировая реакция на взрыв в МанчестереМеждународная панорама 23 мая, 5:28
Стивен Сигал получит "дальневосточный гектар" в ПриморьеВ стране 23 мая, 5:00
Президент Боливии назвал Трампа деспотомМеждународная панорама 23 мая, 4:55
Тереза Мэй назвала произошедшее в Манчестере ужасным терактомМеждународная панорама 23 мая, 4:28
Расходы Пентагона в 2018 году предложено увеличить до $639 млрдМеждународная панорама 23 мая, 4:18
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертникМеждународная панорама 23 мая, 4:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая. /ТАСС/. Голливудский актер Стивен Сигал получит "дальневосточный гектар" в Приморском крае и построит на нем многофункциональный спортивный комплекс. О всех этапах получения гектара актером расскажет новый проект телеканала "Россия 1", сообщает во вторник пресс-служба краевой администрации.
"Стивен Сигал планирует получить гектар в Приморье, о чем расскажет новый проект телеканала "Россия 1". Телезрителям подробно расскажут о всех этапах, которые пройдет Стивен Сигал, - от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность. В будущем на своем гектаре мастер боевых искусств намерен построить многофункциональный спортивный комплекс, где планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами", - отметили в пресс-службе.
Пока не сообщается, когда начнутся съемки проекта.
Заявки на получение "дальневосточного гектара" в Приморье подали уже 35,5 тыс. россиян. Первые 2,9 тыс. участков уже отданы в пользование. При этом на Приморский край приходится более трети всех заявок на получение земли на Дальнем Востоке.