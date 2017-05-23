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Стивен Сигал получит "дальневосточный гектар" в Приморье

В стране
23 мая, 5:00 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 23, мая. /ТАСС

Голливудский актер намерен построить на земельном участке многофункциональный спортивный комплекс, сообщили в краевой администрации

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Стивен Сигал

Стивен Сигал

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая. /ТАСС/. Голливудский актер Стивен Сигал получит "дальневосточный гектар" в Приморском крае и построит на нем многофункциональный спортивный комплекс. О всех этапах получения гектара актером расскажет новый проект телеканала "Россия 1", сообщает во вторник пресс-служба краевой администрации.

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"Стивен Сигал планирует получить гектар в Приморье, о чем расскажет новый проект телеканала "Россия 1". Телезрителям подробно расскажут о всех этапах, которые пройдет Стивен Сигал, - от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность. В будущем на своем гектаре мастер боевых искусств намерен построить многофункциональный спортивный комплекс, где планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами", - отметили в пресс-службе.

Пока не сообщается, когда начнутся съемки проекта.

Заявки на получение "дальневосточного гектара" в Приморье подали уже 35,5 тыс. россиян. Первые 2,9 тыс. участков уже отданы в пользование. При этом на Приморский край приходится более трети всех заявок на получение земли на Дальнем Востоке.

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