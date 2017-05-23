Минприроды составило рейтинг регионов РФ по эффективности использования лесных ресурсов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Некоторые регионы Сибири и Дальнего Востока показали низкий уровень эффективности использования лесных ресурсов в 2016 году. Они замыкают рейтинг лесопользования, составленный Минприроды и Рослесхозом, имеющийся в распоряжении ТАСС.

Ранее глава Минприрды Сергей Донской говорил о том, что, если регионы со своими полномочиями по использованию и охране лесов не справляются, министерство будет рассматривать вопрос о возможном изъятии полномочий у "двоечников".

Согласно итоговому рейтингу, в двадцатку лучших регионов вошли Костромская, Ленинградская, Волгоградская, Тверская, Калининградская, Псковская, Брянская, Смоленская, Архангельская, Ульяновская, Кировская, Калужская, Курская, Нижегородская, Новгородская и Белгородская области, а также Республики Карелия, Татарстан, Марий Эл и Северная Осетия - Алания. Таким образом, семь субъектов из двадцатки лучших входят в состав Центрального федерального округа, пять - в состав Приволжского федерального округа и один - Северо-Кавказского федерального округа.

В группу низкого уровня эффективности использования лесных ресурсов вошли Ростовская, Томская, Волгоградская, Амурская, Магаданская, Астраханская, Саратовская области, Республики Хакасия, Алтай, Ингушетия, Бурятия, Тува, Калмыкия, Саха (Якутия), а также Красноярский, Хабаровский, Камчатский, Забайкальский края, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ. В группу "отстающих" входят семь регионов из Дальневосточного федерального округа, семь - Сибирского федерального округа, четыре - Южного федерального округа.

"В целом, высокие показатели эффективности свойственны субъектам, входящим в состав Центрального и Северо- Западного федерального округов, а низкие показатели для субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного и Сибирского федерального округов", - констатирует Минприроды.

В рейтинг не вошли Москва и Санкт-Петербург, поскольку леса в них имеют статус городских и не относятся к лесному фонду. Не включены в мониторинг Севастополь и Крым, так как там не до конца определены категории земель.

Защита лесов

В докладе также отмечается, что погибшие лесные насаждения в 2016 году выявлены на площади 270,2 тысячи гектаров, что на 18% меньше, чем годом ранее. Также в 2016 году проведены мероприятия по ликвидации вредных организмов на площади 359,8 тысячах гектаров, что в 2,5 раза больше, чем в 2015 году.

Высокий уровень исполнения полномочий по охране лесов от пожаров специалисты отмечается в Волгоградской, Тверской, Тульской областях, Республике Татарстан, Карачаево-Черкесской Республике, Красноярском и Забайкальском краях.

Наибольшее число пожаров в 2016 году было зафиксировано в Республике Бурятия, Забайкальском, Красноярском краях, Иркутской и Амурской областях.