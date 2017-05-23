Совет по рациональному использованию водных ресурсов создали в НАО

АРХАНГЕЛЬСК, 23 мая. /ТАСС/. Территориальный рыбохозяйственный совет создан в Ненецком автономном округе. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, объединение будет решать вопросы сохранения водных ресурсов на территории округа.

"Целью Совета по рыболовству будет организация взаимодействия между окружным сообществом рыбаков, профильным департаментом и территориальными органами федеральных профильных ведомств. Планируется, что на общественный контроль и обсуждение будут выноситься значимые проекты нормативно правовых актов, регулирующие вопросы рыболовства на территории Ненецкого округа", - говорится в сообщении.

В совет вошли представители рыболовецких колхозов, семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов севера (КМНС), общественных объединений и рыбаки- промышленники. По данным властей, Совет будет решать вопросы, касающиеся сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов на территории округа, а также разрабатывать предложения по основным направлениям развития рыбохозяйственного комплекса региона.

С 2006 года в НАО уже работал подобный совещательный орган, в который входили представители власти и общественности. Он был упразднен в связи с изменением федерального законодательства в 2012 году. Идею вновь создать Совет по рыболовству предложили участники регионального Гражданского форума Общественной палаты НАО в Нарьян-Маре. Тема добычи водных биоресурсов в округе рассматривалась на форуме как основная.

На сегодняшний день это один из главных вопросов, особенно для жителей сельской местности, для которых рыбалка зачастую является средством существования.

Например, в настоящее время по статье УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов" нарушителям может грозить штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо лишение свободы. Однако статья не учитывает реальные жизненные обстоятельства большинства правонарушителей в НАО. По данным прокуратуры округа, за последние два года в регионе по данной статье штраф получили 56% осужденных из около 20 уголовных дел.

При этом значительное число из них являлись безработными и проживали в сельской местности.

Совет будет решать проблемы, связанные с исполнением законодательства в профильных сферах. Например, в НАО представительства Российского Речного Регистра. Для регистрации маломерных судов надо ехать в Архангельскую область или Республику Коми. Такая процедура сейчас обязательна для всех маломерных судов, которые используются в коммерческих целях, в том числе в промышленном рыболовстве.