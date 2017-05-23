Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Совет по рациональному использованию водных ресурсов создали в НАО

В стране
23 мая, 13:50 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 23, мая. /ТАСС

Совет будет решать проблемы, касающиеся сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов на территории округа

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 23 мая. /ТАСС/. Территориальный рыбохозяйственный совет создан в Ненецком автономном округе. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, объединение будет решать вопросы сохранения водных ресурсов на территории округа.

"Целью Совета по рыболовству будет организация взаимодействия между окружным сообществом рыбаков, профильным департаментом и территориальными органами федеральных профильных ведомств. Планируется, что на общественный контроль и обсуждение будут выноситься значимые проекты нормативно правовых актов, регулирующие вопросы рыболовства на территории Ненецкого округа", - говорится в сообщении.

В совет вошли представители рыболовецких колхозов, семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов севера (КМНС), общественных объединений и рыбаки- промышленники. По данным властей, Совет будет решать вопросы, касающиеся сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов на территории округа, а также разрабатывать предложения по основным направлениям развития рыбохозяйственного комплекса региона.

С 2006 года в НАО уже работал подобный совещательный орган, в который входили представители власти и общественности. Он был упразднен в связи с изменением федерального законодательства в 2012 году. Идею вновь создать Совет по рыболовству предложили участники регионального Гражданского форума Общественной палаты НАО в Нарьян-Маре. Тема добычи водных биоресурсов в округе рассматривалась на форуме как основная.

На сегодняшний день это один из главных вопросов, особенно для жителей сельской местности, для которых рыбалка зачастую является средством существования.

Например, в настоящее время по статье УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов" нарушителям может грозить штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо лишение свободы. Однако статья не учитывает реальные жизненные обстоятельства большинства правонарушителей в НАО. По данным прокуратуры округа, за последние два года в регионе по данной статье штраф получили 56% осужденных из около 20 уголовных дел.

При этом значительное число из них являлись безработными и проживали в сельской местности.

Совет будет решать проблемы, связанные с исполнением законодательства в профильных сферах. Например, в НАО представительства Российского Речного Регистра. Для регистрации маломерных судов надо ехать в Архангельскую область или Республику Коми. Такая процедура сейчас обязательна для всех маломерных судов, которые используются в коммерческих целях, в том числе в промышленном рыболовстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
2
На выставке в Петербурге представили приборы и экипировку полярников с дрейфующих станций
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
2
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
3
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
4
Теракт на стадионе в Манчестере. Хроника событий
5
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
6
В Манчестере задержали подозреваемого в причастности к теракту
7
Китайский батискаф погрузился в Марианский желоб на в 4,8 тысячи метров
Темы дня
Загрузка...
Реклама