Правкомиссия одобрила законопроект об упрощении подачи заявок на "дальневосточный" гектар

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект о возможности подать заявку на получение "дальневосточного" гектара через МФЦ на всей территории РФ. Об этом говорится в сообщении правительства. В настоящее время такая возможность есть у жителей отдельных регионов.

"Законопроектом, в частности, предлагается установить возможность подачи гражданами документов о предоставлении земельных участков через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг на всей территории России", - говорится в сообщении.

Также предусматривается возможность корректировки границ земельного участка с согласия гражданина или предоставления другого участка. Уточняются основания отказа в предоставлении гражданину земельного участка. Законопроектом предусматривается расширение территорий, на которых допускается предоставление земельных участков в безвозмездное пользование.

Кроме того, документом уточняется порядок представления органами госвласти информации о территориях, которые не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в рамках программы "дальневосточного гектара".

"Предлагаемые законопроектом изменения направлены на уменьшение количества отказов в предоставлении гражданам земельных участков на Дальнем Востоке в безвозмездное пользование", - отмечается в материалах кабмина.