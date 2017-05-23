В Якутии на обеспечение жильем молодых семей выделено более 800 млн рублей

ЯКУТСК, 23 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Более 821 млн рублей выделено на обеспечение жильем молодых семей в Якутии, на эти средства планируется обеспечить жильем 1005 молодых семей из 36 муниципальных образований и городских округов республики. Об этом сообщил первый заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Павел Аргунов на совместном заседании совета при главе республики.

"Общий объем средств, выделенных на обеспечение жильем молодых семей Якутии, составляет более 821,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета более 361 млн рублей. Это наибольший объем средств по сравнению с предыдущими годами, ранее республика получала по 90-100 млн рублей. Таким образом, планируется обеспечить социальными выплатами и жильем 1005 молодых семей из всех 36 муниципальных образований и городских округов республики", - сказал он.

По итогам 2016 года в Якутии благодаря подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" программы "Обеспечение качественным жильем на 2012 - 2019 годы" 392 молодых семьи улучшили свои жилищные условия. По информации Минстроя республики, всего в Якутии около 90 тыс. молодых семей, в улучшении жилищных условий нуждаются почти 10,5 тыс. молодых семей. По требованиям программы возраст претендентов не должен превышать 35 лет, семья должна была встать на учет в качестве нуждающейся в жилье до 1 марта 2005 года, а также быть признанной местными властями нуждающейся после 1 марта 2005 года. Кроме того, у семьи должны быть доходы, позволяющие получить кредит, либо другие средства, достаточные для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер выплаты.

Социальная выплата предоставляется молодым семьям без детей (не менее 30% от расчетной стоимости жилья), молодым семьям с одним ребенком или более и неполной молодой семье, состоящей из одного родителя с одним ребенком или более (не менее 35% от расчетной стоимости жилья). Как сказал первый заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Якутии, средства могут быть использованы на приобретение жилья на первичном или вторичном рынке, на строительство индивидуального жилья, в качестве пая в жилищно-строительном кооперативе, первоначального взноса при ипотеке и так далее.