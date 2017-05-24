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Цыденов: Бурятия открыта для всех инвесторов, независимо от размера капиталовложений

В стране
24 мая, 6:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Врио главы Бурятии отметил, что в последнее время в регион начал возвращаться бизнес, который уходил из республики

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Бурятии готовы работать с любыми инвесторами, вне зависимости от того, какие суммы бизнес планирует вложить в регион. Об этом в интервью ТАСС рассказал врио главы республики Алексей Цыденов.

"Мы абсолютно открыты для всех потенциальных инвесторов, работаем со всеми. Я ориентирован на всех инвесторов, я лично встречаюсь со всеми бизнесменами, - сказал он. - Сейчас передо мной стоит, можно сказать и так, задача менеджера по продажам. Мы ведем переговоры с резидентами особой экономической зоны "Байкальская гавань": решаем некоторые трудности с законодательством, чтобы развязать руки, пойти навстречу инвесторам в оформлении земельных участков".

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Цыденов добавил, что удалось договориться с "Тетрапаком", чье оборудование в лизинге у крупнейшего в регионе предприятия "Молоко Бурятии". Оно находилось в предбанкротном состоянии, сейчас заводу удалось рефинансироваться, он приступает к наращиванию объемов производства. "Мы договорились об отзыве исков, приостановлении дел. Я с ними буквально за ручку прошелся по всем банкам, чтобы решить проблемы", - пояснил Цыденов.

В республике есть площадки, на которых бизнес может войти на условиях резидентства, предоставления преференций и льгот.

"В Бурятии запущен промышленный парк, там пока проекты на небольшие суммы - от 3 млн рублей, - уточнил врио главы Бурятии. - Хотя есть и более значимые инвестиции - компания "Ажур", работает в легкой промышленности, производят все от носков до футболок. Пока компания работает на привозном сырье, мы их ориентируем, чтобы работали на местном - собираем в Бурятии шерсть, они закупают ее у нас. Зашел в промпарк также небольшой инвестор, который перерабатывает пластиковый мусор в дорожную плитку".

Начали возвращаться

Одним из ключевых изменений, произошедших в последние месяцы, Цыденов назвал начавшийся процесс возвращения бизнеса, который уходил из региона. "С несколькими предприятиями я договаривался о перерегистрации. Те, кто уходил из республики, вновь возвращаются в Бурятию", - сказал он.

По словам врио главы региона, мигрировали предприниматели в соседние регионы - Иркутскую область, Забайкальский край. "Одни говорили, что "кошмарили" бизнес, другие - из-за налогов, третьи из-за споров - кто-то с кем- то чего-то не поделил, тут до правды не докопаешься. Я пытался узнать у собственников, но все очень аккуратны в выражениях. Главное - компании начали возвращаться в Бурятию, и это уже хорошо", - отметил он.

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Цыденов, Алексей Самбуевич
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