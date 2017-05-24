В Верхнеколымском районе Якутии уровень воды в реке Колыма превысил критический

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ЯКУТСК, 24 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Уровень воды в реке Колыма, у населенного пункта Зырянка Верхнеколымского района Якутии, превысил критический и составил 771 сантиметр. Об этом сообщил ТАСС глава района Вячеслав Сергеев.
В Зырянке на данный момент затоплена взлетно-посадочная полоса аэропорта, перевозка людей осуществляется стыковочными рейсами на вертолете до города Среднеколымска.
"В районе введено круглосуточное дежурство ответственных руководителей организаций и сотрудников администрации района, села Зырянки, села Верхнеколымска. ЧС (режим ЧС - прим. ТАСС) пока не объявлен, так как подтопленных жилых домов нет. Подтоплены низовые участки территорий Зырянка и Верхнеколымска. Население предупреждено об эвакуации в случае наличия угрозы их жизни", - сказал он.
При этом глава района отметил, что дома может затопить, когда уровень воды достигнет 800-850 сантиметров. "В связи с этим на КЧС (комиссии по чрезвычайной ситуации - прим. ТАСС) заслушаны доклады энергетиков, больницы, объектов связи, соцзащиты, авиации о готовности проведения работ по безопасной работе предприятий в период паводка", - добавил Сергеев.
В селе Березовка Среднеколымского района Якутии, где паводок ранее затопил семь нежилых зданий и 34 дома, уровень воды продолжает повышаться, за сутки вода на реке Березовка поднялась на 7 сантиметров и составила 1,126 тыс. сантиметров при критическом уровне воды 1 тыс. сантиметров. Все жители затопленных домов эвакуированы.
В городе Среднеколымске затопленных домов нет, уровень воды составляет 1,05 сантиметров при критическом - 1,2 тыс. сантиметров.