Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Верхнеколымском районе Якутии уровень воды в реке Колыма превысил критический

В стране
24 мая, 8:36 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Если уровень воды превысит 800 сантиметров, будут подтоплены жилые дома

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 24 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Уровень воды в реке Колыма, у населенного пункта Зырянка Верхнеколымского района Якутии, превысил критический и составил 771 сантиметр. Об этом сообщил ТАСС глава района Вячеслав Сергеев.

В Зырянке на данный момент затоплена взлетно-посадочная полоса аэропорта, перевозка людей осуществляется стыковочными рейсами на вертолете до города Среднеколымска.

"В районе введено круглосуточное дежурство ответственных руководителей организаций и сотрудников администрации района, села Зырянки, села Верхнеколымска. ЧС (режим ЧС - прим. ТАСС) пока не объявлен, так как подтопленных жилых домов нет. Подтоплены низовые участки территорий Зырянка и Верхнеколымска. Население предупреждено об эвакуации в случае наличия угрозы их жизни", - сказал он.

При этом глава района отметил, что дома может затопить, когда уровень воды достигнет 800-850 сантиметров. "В связи с этим на КЧС (комиссии по чрезвычайной ситуации - прим. ТАСС) заслушаны доклады энергетиков, больницы, объектов связи, соцзащиты, авиации о готовности проведения работ по безопасной работе предприятий в период паводка", - добавил Сергеев.

В селе Березовка Среднеколымского района Якутии, где паводок ранее затопил семь нежилых зданий и 34 дома, уровень воды продолжает повышаться, за сутки вода на реке Березовка поднялась на 7 сантиметров и составила 1,126 тыс. сантиметров при критическом уровне воды 1 тыс. сантиметров. Все жители затопленных домов эвакуированы.

В городе Среднеколымске затопленных домов нет, уровень воды составляет 1,05 сантиметров при критическом - 1,2 тыс. сантиметров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
2
На выставке в Петербурге представили приборы и экипировку полярников с дрейфующих станций
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Зерновой союз РФ: экспортеры не сообщали о новых проблемах с экспортом зерна в Турцию
2
Усманов сравнил Навального с героем "Собачьего сердца"
3
На корпоративной парковке в Новой Москве сгорели 28 машин
4
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
5
В Минеральных Водах введен режим ЧС
6
"Роснефть" увеличила исковые требования к АФК "Система" до 170,6 млрд рублей
7
Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО
Темы дня
Загрузка...
Реклама