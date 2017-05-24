Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции объектов Керченской переправы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Главгосэкспертиза России одобрила проект возведения и реконструкции объектов портовой инфраструктуры Керченской паромной переправы, которая связывает Крым с материковой Россией, сообщила пресс-служба учреждения.
"Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.
Проект реконструкции объектов переправы предусматривает строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений, а также создание маневровой зоны и операционных акваторий, уточнили в пресс-службе. Согласно проекту, в порту Крыма обустроят пирс для одновременной швартовки двух паромов, подводную стенку, места для швартовки рейдовых катеров.
"Кроме того, будут усилены прилегающие конструкции и другие подобъекты, а также проведена реконструкция берегоукрепления Южное. При этом все решения разработаны с учетом опасности возникновения таких гидрометеорологических процессов и явлений как ураганные ветры, гололед, сильный ливень", - отметили в учреждении.
Как ожидается, реконструкция переправы пройдет за счет средств бюджета Крыма, добавили в пресс-службе.
Керченская паромная переправа является единственной автотранспортной артерией, которая соединяет Крым и Краснодарский край. На паромах через Керченский пролив перевозят не только пассажиров и их автомобили, но и железнодорожные вагоны.