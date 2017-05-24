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"Единая Россия" добилась отмены незаконного выделения заповедных земель на Сахалине

В стране
24 мая, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Ранее партия направила запрос в Росприроднадзор с просьбой проверить факт незаконного выделения земельных участков в рамках программы о предоставлении "дальневосточного гектара"

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Николай Николаев

Николай Николаев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Мониторинговая группа партии "Единая Россия" "Живой лес" добилась отмены незаконного выделения восьми заповедных земельных участков на Сахалине. Об этом сообщил председатель мониторинговой группы, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Он рассказал, что ранее партия направила запрос в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) с просьбой проверить факт незаконного выделения земельных участков на Сахалине в рамках программы о предоставлении "дальневосточного гектара".

"Как указано в письме руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова, в связи с данным нарушением администрации и мэру Поронайского городского округа Александру Радомскому было вынесено представление. Всего администрацией вынесено семь постановлений, отменяющих размещение земельных участков на публичной кадастровой карте. Один земельный участок отмечен серым на карте. Он не подлежит распределению и до марта 2017 года находился в аренде", - цитирует Николаева пресс-служба "Единой России".

Депутат пояснил, что, согласно федеральному закону о "дальневосточном гектаре", запрещено предоставлять гражданам земельные участки, которые находятся в природоохранных зонах. Однако, по его словам, администрация муниципального образования "Поронайский городской округ" приняла "незаконное решение об утверждении схем размещения указанных восьми земельных участков".

"В настоящее время все восемь земельных участков отнесены к зоне, в границах которой они не могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование", - подчеркнул парламентарий. Он также добавил, что "управление Росреестра по Сахалинской области предполагает, что подача заявлений на предоставление "дальневосточного гектара" в границах заповедника стала возможной в связи со смещением слоя учтенных земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) относительно используемой публичной карты".

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