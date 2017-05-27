Бабушки из Буранова: мы вернулись к своим огородам

Пять лет назад их триумфальное выступление на "Евровидении" в Баку увидели миллионы зрителей по всему миру. Милые бабушки в красивых народных платьях завоевали сердца миллионов и серебро конкурса, исполнив песню на удмуртском и английском языках Party for Everybody ("Вечеринка для всех").

Простая, но зажигательная песня рассказывала, как бабушки ждут своих детей домой: затопили печь, замесили тесто, застелили скатертью стол — все будут танцевать и веселиться. Текст этой песни на удмуртском языке написала художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева. О том, чем сейчас занимаются знаменитые бабушки из Буранова, как встречают нынешний юбилей, чем занимались в прошедшие с "Евровидения" годы, а главное — осуществили ли они мечту, ради которой и вышли на большую сцену, ТАСС рассказала Ольга Туктарева.

"Да, для нас этот год юбилейный, ровно пять лет исполняется. Хотя, знаете, бабушки шутят, что каждый год, прожитый ими в нынешнем возрасте, по праву можно называть юбилейным", — отмечает Туктарева.

Далеко не все поклонники бабушек знают, что творческому коллективу из Буранова уже несколько десятков лет и в Удмуртии они давно хорошо известны. Задолго до "Евровидения" они пели на удмуртском языке как народные песни, так и "перепевки" "Битлз", Гребенщикова и Цоя. Первый раз они попробовали участвовать в "Евровидении" еще в 2010 году, заняв тогда на отборочном российском туре третье место. Однако зал в Москве им стоя аплодировал, а видеоролик выступления за считаные часы стал хитом Рунета.

"Конечно, нашу жизнь кардинально изменили все эти события, связанные с "Евровидением", с шоу-бизнесом, с кавер-версиями — так, кажется, это сейчас называется, — признается художественный руководитель коллектива. — На нас просто обрушилась такая любовь, такое внимание! Поэтому нам хочется по максимуму поделиться этим богатством с людьми — даже если мы себя неважно чувствуем, мы стараемся не отказывать людям, когда нас просят выступить. К тому же это такой колоссальный стимул для пожилого человека!"

Мечта о храме

А еще благодаря победе на "Евровидении" бабушкам удалось осуществить свою главную мечту. Еще в 2011 году, почти за год до победы на "Евровидении", участницы ансамбля Ольга Туктарева и Галина Конева приняли участие в телепередаче "Кто хочет стать миллионером?" и выиграли 800 тысяч рублей. Победительницы рассказали тогда, что все выигранные деньги пойдут на строительство в Буранове храма, уничтоженного в конце 1930-х годов.

Мечта была многолетняя. Благодаря ей они и вышли на большую сцену. И мечта осуществилась — практически все свои гонорары от выступлений и концертов бабушки направляли на будущий храм и даже сами помогали его строить. Конечно же, было и немало пожертвований из разных городов.

В 2014 году в построенном и освященном храме прошла первая служба. Правда, до сих пор не все работы по благоустройству храма закончены. На это тоже нужны средства, а их сейчас не хватает. "Что ж поделать", — философски резюмирует самая миниатюрная из бабушек — Наталья Пугачева. Как подсказывают ее коллеги по ансамблю, эта фраза у Натальи Яковлевны самая любимая, произносится она по самым разным поводам, что бы с ансамблем ни случилось, и, можно сказать, эти слова отражают общий философский взгляд на жизнь всего коллектива.

"Конечно, у нас по-разному бывает: и болезни, и несчастья, даже предательства и потери, но, несмотря ни на что, мы все вместе, и решаем мы наши проблемы тоже вместе", — говорит Туктарева.

"Мечтать надо в любом возрасте! Мечтайте, и все сбудется!" — дополняет Пугачеву Галина Конева.

"Спасибо всем, кто любит нас!"

После "Евровидения" на ансамбль обрушилась огромная популярность и бабушки стали самым настоящим символом Удмуртии. Указом главы региона Александра Волкова бабушкам присвоили почетные звания народных артисток Удмуртской Республики. Их приглашали на разные мероприятия, награждали, поздравляли, приглашали на гастроли, журналисты со всего мира осаждали их просьбами об интервью.

Бабушек снимали в рекламе, а местная полиция вручила им удостоверения внештатных сотрудников ГИБДД. В Удмуртии даже появился новый официальный праздник — День бабушки, утвержденный указом президента республики. Его ежегодно отмечают 26 мая, в честь финала "Евровидения-2012". Последнее время ажиотаж вокруг бабушек из Буранова, конечно, уменьшился, и бабушек, как они в один голос говорят, это только радует: сил с годами становится все меньше.

Кстати сказать, теперь коллектив называется чуть по-другому, чем тогда, когда выступал на Евровидении, — "Бабушки из Бураново". Дело в том, что в 2014 году у коллектива закончился контракт с продюсерским центром, который владеет правами на название "Бурановские бабушки". Новый контракт заключать не стали, но бабушки этому и рады.

"Мы все равно ездим и поем. Но теперь мы свободны, мы сами теперь решаем, ехать или не ехать. За прошедший год мы выступали в Финляндии, Клину, Елабуге, Тюмени, Москве, в Пермском крае и, конечно же, очень много у себя в Удмуртии. Бабушки с удовольствием поют на благотворительных концертах, разных мероприятиях, в детдомах и колониях для несовершеннолетних", — рассказывает художественный руководитель.

Чтобы увидеть знаменитых исполнительниц, в Бураново приезжают люди со всей России. По словам руководителя ансамбля, чтобы как-то отрегулировать поток гостей и поберечь бабушек, творческие встречи в селе теперь стали проводить лишь раз в месяц.

"Мы понимаем, что людей ведет к нам простое человеческое любопытство, но, пообщавшись с бабушками, они становятся их искренними друзьями — ведь бабушки не артистки, они искренние и добрые, и им есть что дать людям в наш прагматичный, расчетливый и холодный век", — подчеркнула Туктарева.

Репертуар ансамбля потихоньку расширяется, бабушки активно сотрудничают с местными музыкантами и записывают видеоклипы, которые можно увидеть в интернете.

"И что меня радует: мы сейчас можем сами выбирать, что петь. Больше поем свои удмуртские песни, тщательнее выбираем и пишем тексты, теперь нет такой гонки и напряжения, — признается Туктарева. — А по большому счету мы вернулись в свою стихию, к своим огородам, к таким милым нашему сердцу курочкам и козочкам, к нашим маленьким радостям — наблюдать, как проклевывается посаженный тобой лук или морковка. Поверьте, после всех этих напряженных пяти лет, после перелетов, концертов, встреч такое счастье — просто выйти в свой зеленый сад, к своим пчелам и цветам. А еще хочется поблагодарить всех, кто был все эти годы с нами, в том числе и нашего бывшего продюсера Ксению Рубцову, поблагодарить тех, кто любит нас, и тех, кто не любит, кто голосовал за нас в далеком 2012 году, кто сегодня с нами, помогает словом и делом, а таких людей очень много, и это для нас очень важно".

Алексей Соколов

YouTube/Бабушки из Бураново