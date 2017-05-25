В Приамурье могут ограничить выдачу "дальневосточных гектаров" на территории будущей ТОР

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая. /ТАСС/. Правительство Амурской области предложило Заксобранию региона ограничить выдачу "дальневосточных гектаров" на землях, которые могут быть использованы при создании территории опережающего развития (ТОР) "Свободный", сообщила пресс-служба областного правительства.

"Во избежание возможной ситуации с вынужденным изъятием земель, предоставленных в рамках программы "Дальневосточный гектар", правительство региона выступило с инициативой ограничения выдачи участков на части территорий Свободненского и Сковородинского районов, а также города Свободный", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснил министр имущественных отношений области Сергей Ховрат, на территории этих муниципалитетов планируется создать ТОР "Свободный", проект которой находится на согласовании. Сейчас территории, которые в будущем могут использоваться для реализации проектов ТОР, открыты для предоставления "дальневосточных гектаров".

Министр отметил, что в случае утверждения постановления о создании ТОР или в условиях развития территории города Свободного из оборота могут быть изъяты ранее полученные гражданами земли. "Чтобы подобная ситуация не произошла, а граждане не прекращали осваивать "дальневосточные гектары", вводится ограничение на выдачу участков. Площадь "закрытых" земель составляет 33,2 тыс. га или 0,2% от общей площади земель, предлагаемых для предоставления по программе "дальневосточный гектар", - сказал он на заседании Заксобрания области.

Согласно федеральному законодательству, регион вправе изымать из оборота территории и предоставлять их для развития экономики региона или реализации инвестиционных проектов. В настоящее время от получения "дальневосточного гектара" закрыты территория Благовещенска, 10-километровая зона вокруг областного центра и город Белогорск. Причем из 10-километровой зоны 11 мая текущего года исключена территория общей площадью 30,5 тыс. га, теперь эти земли возможны для освоения.

С 1 февраля 2017 года начался третий этап реализации федеральной программы по предоставлению "дальневосточных гектаров". Право на получение участков на Дальнем Востоке имеют все граждане России.

ТОР "Свободный"

Директор департамента развития человеческого капитала, территориального и социально-экономического развития регионов Дальнего Востока Минвостокразвития РФ Григорий Смоляк ранее сообщил, что решение о создании ТОР "Свободный" будет принято до конца мая. На ее территории будет создаваться крупнейший в России газоперерабатывающий и газохимический комплекс, в который "Газпром" и "Сибур" вложат более 1,3 трлн рублей инвестиций.

После запуска на завод по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые "Газпром" создает в рамках Восточной газовой программы.