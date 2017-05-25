В Приамурье могут ограничить выдачу "дальневосточных гектаров" на территории будущей ТОР

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая. /ТАСС/. Правительство Амурской области предложило Заксобранию региона ограничить выдачу "дальневосточных гектаров" на землях, которые могут быть использованы при создании территории опережающего развития (ТОР) "Свободный", сообщила пресс-служба областного правительства.
"Во избежание возможной ситуации с вынужденным изъятием земель, предоставленных в рамках программы "Дальневосточный гектар", правительство региона выступило с инициативой ограничения выдачи участков на части территорий Свободненского и Сковородинского районов, а также города Свободный", - уточнили в пресс-службе.
Как пояснил министр имущественных отношений области Сергей Ховрат, на территории этих муниципалитетов планируется создать ТОР "Свободный", проект которой находится на согласовании. Сейчас территории, которые в будущем могут использоваться для реализации проектов ТОР, открыты для предоставления "дальневосточных гектаров".
Министр отметил, что в случае утверждения постановления о создании ТОР или в условиях развития территории города Свободного из оборота могут быть изъяты ранее полученные гражданами земли. "Чтобы подобная ситуация не произошла, а граждане не прекращали осваивать "дальневосточные гектары", вводится ограничение на выдачу участков. Площадь "закрытых" земель составляет 33,2 тыс. га или 0,2% от общей площади земель, предлагаемых для предоставления по программе "дальневосточный гектар", - сказал он на заседании Заксобрания области.
Согласно федеральному законодательству, регион вправе изымать из оборота территории и предоставлять их для развития экономики региона или реализации инвестиционных проектов. В настоящее время от получения "дальневосточного гектара" закрыты территория Благовещенска, 10-километровая зона вокруг областного центра и город Белогорск. Причем из 10-километровой зоны 11 мая текущего года исключена территория общей площадью 30,5 тыс. га, теперь эти земли возможны для освоения.
С 1 февраля 2017 года начался третий этап реализации федеральной программы по предоставлению "дальневосточных гектаров". Право на получение участков на Дальнем Востоке имеют все граждане России.
Директор департамента развития человеческого капитала, территориального и социально-экономического развития регионов Дальнего Востока Минвостокразвития РФ Григорий Смоляк ранее сообщил, что решение о создании ТОР "Свободный" будет принято до конца мая. На ее территории будет создаваться крупнейший в России газоперерабатывающий и газохимический комплекс, в который "Газпром" и "Сибур" вложат более 1,3 трлн рублей инвестиций.
После запуска на завод по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые "Газпром" создает в рамках Восточной газовой программы.