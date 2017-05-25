СК проводит ревизию выделенных средств на ремонт рязанских дорог

РЯЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Следственный комитет проводит ревизию денежных средств, выделенных на ремонт дорог Рязанской области в 2016 году. Об этом сообщил врио губернатора Николай Любимов в рамках выступления на круглом столе "Участие граждан в развитии городской среды"

"Она уже идет (ревизия). Это делает Следственный Комитет", - сказал Любимов, отвечая на вопрос о проведении ревизии выделенных на ремонт дорог средств. Он добавил, что попросил провести проверку по всем объектам. "Эта проверка планировалось позднее, но я попросил ее ускорить. Это будет знаком для дорожников в этом году, которые будут работать недобросовестно", - пояснил врио губернатора.

Ранее сообщалось, что в 2016 году экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалев выразил недовольство работой регионального Министерства транспорта и автомобильных дорог и предложил покинуть пост главе ведомства Евгению Межорину. Министерство региональной безопасности выявило ряд нарушений в работе дорожного ведомства. Кроме того, Ковалев выразил недовольство работой областного Минтранса из-за ослабления контроля за исполнением подрядными организациями условий госконтрактов, нарушения ими технологических требований и последовательности работ, а также низких темпов ямочного ремонта.

Низкое качество дорог Рязанской области неоднократно привлекало внимание общественности. В апреле 2015 года на встрече медиафорума ОНФ с президентом России рязанская журналистка пожаловалась Владимиру Путину на состояние дорог в регионе, а в середине июня при проведении дорожных работ в Касимовском районе рабочие нанесли разметку прямо на ямы и лужи неотремонтированной трассы.

"Рязаньавтодор будет переведена на другие рельсы работы, так как эффективность весьма сомнительна, а при больших оборотах есть убытки. Тому есть как объективные, так и субъективные причины. Должны привлекаться хорошие подрядчики и не факт, что они должны быть государственными", - отметил Любимов.

Любимов принял участие в круглом столе "Участие граждан в развитии городской среды". Ключевыми темами круглого стола стали проблемы взаимодействия власти и общества в развитии городской среды, эффективные и резонансные примеры такого взаимодействия или его отсутствия в Рязанской области. По данным организаторов, необходимость проведения круглого стола возникла в связи с участившимися конфликтами между властью и жителями городов в вопросе благоустройства и точечной застройки. Цель совещания - наладить диалог между властью и активными жителями.