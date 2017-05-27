Не только для чтения: три самые оригинальные библиотеки России

Запах старых книг, шорох перелистываемых страниц, строгие взгляды пожилых сотрудниц в очках и с буклями на голове — все это возникает в сознании при слове "библиотека". Не каждый россиянин вспомнит, где его читательский билет, а некоторые — даже то, когда держали в руках бумажную книгу. А между тем библиотечное дело не только живет, но и развивается, иногда принимая самые удивительные форматы. В Общероссийский день библиотек мы решили рассказать о трех самых необычных и "продвинутых" библиотеках нашей страны.

Библиотека комиксов в Петербурге: от "Веселых картинок" до манга-клуба

В Петербурге уже пять лет существует Библиотека комиксов — крупнейший проект в России, где в отдельном помещении собраны комиксы и графические романы из Америки, Европы, Азии и, конечно, со всей России.

Юлия Тарасюк, куратор проекта, рассказала, что идея библиотеки, открывшейся в декабре 2012 года, была позаимствована у московских коллег.

"Сначала в Москве открылся Центр комиксов и визуальной культуры, Дмитрий Яковлев из издательства графических романов "Бумкнига", а также организатор фестиваля "Бумфест", был под впечатлением от деятельности коллег в Москве, плюс он посещал комикс-фестивали и комикс-библиотеки в других странах. Он начал искать государственную библиотеку, которая бы приняла под свое крыло проект", — говорит Тарасюк.

В итоге библиотека имени Лермонтова согласилась открыть Библиотеку комиксов как проект на базе своей библиотеки "Измайловская".

Изначально фонд собирали по друзьям и знакомым — фанатам и коллекционерам комиксов. Помогали издательства комиксов: "Бумкнига", "SPB comics", "Live Bubbles". К примеру, большая часть коллекции комиксов на французском языке была предоставлена Французским институтом в Петербурге, помогали консульства — передавали в дар комиксы своих стран. Многое подарили читатели.

Сейчас фонд библиотеки насчитывает около 4 тысяч экземпляров.

"У нас неплохая подборка раритетных комиксов: есть старинные выпуски "Веселых картинок" — это один из журналов, в котором рисовали в СССР детские комиксы. Есть комиксы начала 1990-х — студии "КОМ" и "Муха", некоторые сейчас невозможно найти в открытом доступе, только у коллекционеров", — рассказала Тарасюк.

Однако комиксы — это не только забавные детские истории с картинками. Здесь можно встретить серьезные графические романы, к примеру работы известного американского писателя Нила Геймана или графический роман "Персеполис" иранского автора Маржан Сатрапи об Исламской революции и войне с Ираком, показанных глазами ребенка.

При этом проект работает как классическая библиотека: читатели могут взять большинство экземпляров домой или расположиться в читальном зале. Библиотека считается взрослой, основная аудитория — студенты и молодежь. "Мне очень нравится разнообразие комиксов. Я первый раз была около месяца назад, сегодня иду снова", — поделилась впечатлениями с ТАСС 15-летняя Катя. О библиотеке она узнала из группы "ВКонтакте".

Однако Юлия утверждает, что ученики средней школы приходят довольно редко, большинство посетителей все-таки старше. В месяц читательская аудитория пополняется на 50 и более новых читателей.

19-летний Георгий ходит сюда регулярно, раз в две недели.

"Мне тут нравится тем, что легко найти комиксы и другие зарубежные книги на языке оригинала. Кроме того, у меня хобби — иллюстративная графика и изобразительное искусство вообще, и тут есть коллекция русско- и англоязычных книг и журналов на эту тему, которые я считаю уникальными. Поэтому прихожу сюда часто. На данный момент это единственная мне известная библиотека с таким широким выбором оригинальных комиксов и книг", — говорит Георгий.

А еще в библиотеке регулярно проходят мастер-классы и встречи с художниками. Для фанатов отдельных жанров в ней есть манга-клуб (клуб любителей азиатских комиксов. — Прим. ТАСС) и Клуб супергероев.

Библиотека нового формата

Библиотека Гоголя в Петербурге ведет свою историю с 1918 года и долгие годы была обычной центральной районной библиотекой. Однако в 2013 году ее концепция кардинально изменилась.

"Идеологом всех перемен стала Марина Борисовна Швец, директор централизованной библиотечной системы Красногвардейского района. Когда она пришла на эту должность, одна из библиотек находилась в стадии ремонта. Строительные работы уже были проведены, и возник вопрос, как развивать ее дальше. Появился амбициозный план сделать из районной библиотеки что-то необычное", — рассказывает заведующая библиотекой Юлия Мартинкенайте.

Изменения начались с интерьера. Швец пригласила молодое архитектурное бюро "Kidz", которое разработало дизайн-проект, объединивший классические формы и элементы скандинавского дизайна. В разработке участвовали и библиотекари. Получилось очень современное и при этом удобное пространство, каждый уголок, даже не очень большой, используется максимально эффективно. Удачным решением стали мобильные стеллажи с нишами-диванами, которые можно раздвинуть, чтобы освободить место и провести мероприятие.

Персонал библиотеки тоже набирали нестандартно: главным требованием был не опыт библиотечной работы, а творческий подход и креативность. Поэтому почти каждый сотрудник, помимо текущей работы, курирует какой-либо интересный проект.

С открытия библиотека называет себя "третьим местом". Концепция была разработана урбанистом Рэем Ольденбургом.

"Третье место" — это то место, куда человек приходит, помимо работы или учебы и дома. Как правило, это кафе, салоны красоты, бары и рестораны, и мы стараемся интегрировать в этот перечень и библиотеку. Чтобы посещать библиотеку стало для жителей района чем-то естественным", — говорит Мартинкенайте.

Помещение разделено на несколько зон: читальный зал, медиатека, конференц-зал, арт-холл. Здесь часто устраивают лекции, интеллектуальные игры и встречи с писателями. Сюда приезжали писательница Линор Горалик и поэтесса Вера Полозкова. В эти выходные выступит книжный блогер Мария Покусаева.

Несмотря на большие изменения, библиотека не только не потеряла прежнюю аудиторию, но и привлекла новую.

"После того как мы открылись, было интересно посмотреть, как изменился состав аудитории, которая к нам приходит. Концепцию "третьего места" посетители приняли очень активно, мы наблюдаем здесь жителей близлежащих домов, к нам приходят люди с сумками, пакетами, только что из магазина, — говорит Мартинкенайте. — Однако едут к нам и из других районов либо те, кто целенаправленно приходит на определенные мероприятия".

Библиотека считается взрослой, здесь можно взять книги для возрастной категории от 14 лет, ежедневно ее посещают около 150 человек.

Здесь очень часто бывают пожилые люди.

"Так и запишите — замечательная библиотека", — поделился впечатлениями мужчина 60+, устроившийся за одним из столов у окна с подшивкой газет.

По словам Мартинкенайте, дедушки и бабушки приходят в библиотеку не только почитать, они активно участвуют в работе языковых клубов. По будням здесь работают клубы английского, немецкого и французского языков, в них занимаются именно люди старшего возраста.

Некоторые посетители используют библиотеку как коворкинг и приходят поработать или позаниматься.

"Я узнала о библиотеке давно от подруги, она рассказывала, что здесь хорошее пространство для учебы и работы. Я пришла сюда в апреле, когда нужно было писать курсовую, и решила, что это очень комфортное место для этого, потому что здесь есть тишина, интернет и розетка. Сначала я даже не собиралась записываться, но теперь беру тут книги периодически. А еще интересно, что, если нужно обсудить с однокурсниками какой-то проект, сюда тоже можно приехать — тут и для этого пространство организовано", — рассказала студентка Ольга. При этом она живет на другом конце города.

По отзыву одного из посетителей, в яркой, уютной библиотеке никто не скажет тебе "потише!", весь персонал очень дружелюбный и отзывчивый, поэтому это место не воспринимается как территория выдачи-приемки книг, это полноценное пространство, где хочется задержаться, посидеть с книгой или друзьями и просто отдохнуть.

Живые книги и их истории

Международный проект "Живая библиотека" появился в 2000 году в Дании. Цель его — борьба со стереотипами. Вместо книг в этой библиотеке — люди различных религий, национальностей, профессий, социальных слоев, увлечений, готовые рассказать о себе своему "читателю", который приходит со своими представлениями и волнующими его вопросами, а уходит с ответами и более широким взглядом на окружающих его людей.

"В Москву проект пришел в 2010 году, в 2011-м первая "Живая библиотека" прошла в Молодежной библиотеке. Не могу сказать, что они проходили на постоянной основе, но мы проводили и большие мероприятия, и серии встреч — еженедельно на протяжении месяца, например, в "Циферблате" устраивали небольшие "чтения" пяти-шести "книг", — рассказала ТАСС одна из организаторов московского проекта Любовь Аркашина.

Как и в любой другой библиотеке, в "Живой библиотеке" читатель может выбрать "книгу" по своему вкусу при помощи каталога, в котором, помимо кратких автобиографий, размещены и самые важные, острые вопросы.

"Но чтение живых "книг" — не монолог, а диалог человека, который не может представить себя на месте собеседника и имеет предвзятое представление о нем, и "книги", готовой ответить на вопросы и помочь избавиться от предвзятого отношения. У каждой "книги" есть своя "обложка" — ярлык, который участнику библиотеки приходится нести по жизни: "наркозависимый", "бездомный", "кавказец". Читатель же за этой обложкой должен увидеть, услышать и понять человека через разговор один на один", — поясняет Аркашина.

Самой вдохновляющей "книгой" для Любови стала история девушки, способной передвигаться только на инвалидном кресле.

"Она училась в университете, посещала спортивные матчи, обожала панк-музыку и почти не пропускала концерты любимых групп. Для меня она стала настоящим открытием и разрушила существующий у меня до знакомства с ней стереотип о том, как живут люди, прикованные к инвалидному креслу", — делится Любовь.

Проводятся "Живые библиотеки" периодически не менее чем в 30 городах не только России, но и стран СНГ — чаще всего в Санкт-Петербурге и в Минске. "У нас в какой-то момент с некоторыми организаторами в регионах была идея некоего объединения в единую сеть живых библиотек, но она провалилась из-за отсутствия времени у организаторов", — говорит девушка и добавляет, что в столице "Живая библиотека" не проводилась уже около двух лет из-за занятости организаторов, которые устраивали встречи "книг" и "читателей" исключительно по своей инициативе.

Виктория Дубовская, Галина Полоскова