Рязанские власти предложили бизнесменам реставрировать ветхие дома и делать из них музеи

РЯЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов предложил бизнесу отремонтировать ветхое жилье, чтобы впоследствии в этих домах разместились музеи или офисы. Об этом он сообщил журналистам.

"Я обращался к нашим бизнесменам с просьбой, чтобы они взяли расселенные ветхие деревянные дома и сделали из них конфетку. То есть, чтобы эти памятники деревянному зодчеству затем можно было отдать под музеи или под офисы. Мы готовы проводить эту работу вместе с бизнесом", - сказал Любимов.

Он добавил, что в Рязани достаточно много деревянных домов, которые являются украшением города. "Увы, жить там невозможно, и люди в таких домах просто мучаются. Памятники в виде деревянных домов должны быть сохранены, но нам, государству, без помощи бизнеса это сделать не под силу", - подчеркнул врио губернатора.

Программа расселения из ветхого и аварийного жилья в Рязанской области действует с 2013 по 2017 годы. На ее реализацию направлено более 997 млн рублей, из них почти 240 млн рублей средства федерального бюджета. На конец 2016 года общая площадь аварийного жилья в Рязанской области составила более 108 тыс. кв. метров. Программу расселения ветхого и аварийного рязанские власти планируют завершить в этом году, расселив более одной тысячи человек из 37 многоквартирных домов.