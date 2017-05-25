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Юбилей Соловецкой школы юнг отметили в Архангельске

В стране
25 мая, 17:04 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 25, мая. /ТАСС

В честь 75-летия школы торжественные мероприятия также прошли в Северодвинске и на Соловках

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АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая. /ТАСС/. Торжественные мероприятия в честь 75-летия Соловецкой школы юнг прошли в Архангельске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.

"В честь 75-летия создания памятника основателю школы, адмиралу флота Советского Союза Николаю Кузнецову прошёл торжественный митинг. Мероприятие завершилось возложением цветов к двум памятникам: Николаю Кузнецову и соловецким юнгам", - говорится в сообщении.

Подвиги и заслуги

25 мая 1942 года приказом Наркома ВМФ Николая Кузнецова на Соловках была создана школа юнг Северного флота. В мировой истории это была самая юная полноценная войсковая часть. Тысячи 15-летних мальчишек хотели попасть в нее, чтобы получить военную специальность и бить врага на море.

За три года школа выпустила 4111 специалистов - радистов, мотористов, рулевых, электриков, боцманов. Четверть из них с войны не вернулись. О подвиге мальчишек рассказал знаменитый выпускник Соловецкой школы Валентин Пикуль в своей книге "Мальчики с бантиками".

За годы Великой Отечественной войны более 150 выпускников школы были награждены орденами и медалями. Юнге Владимиру Моисеенко было присвоено звание Героя Советского Союза. В послевоенное время ещё шесть юнг стали Героями Советского Союза и Героями Социалистического труда.

Юбилей отмечают в Северодвинске и на Соловках. Торжественные мероприятия в честь 75-летия Соловецкой школы юнг запланированы в Архангельске, Северодвинске и на архипелаге с 25 по 30 июля в рамках празднования дня ВМФ. По распоряжению главнокомандующего ВМФ России принято решение с 26 июля выделить корабль Северного флота для посещения памятных мест и отдания воинских почестей юнгам Северного флота.

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