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В Кировской области выходили и выпустили в дикую природу спасенного медвежонка

В стране
25 мая, 20:42 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев

Годовалый медвежонок был найден 28 декабря 2016 года рядом с поселком Опарино

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УФА, 25 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Сотрудники Министерства охраны окружающей среды Кировской области выходили и выпустили на волю спасенного зимой медвежонка, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"25 мая в Белохолуницком районе выпустили в дикую природу медвежонка, найденного в Опаринском районе зимой", - говорится в сообщении.

Годовалый медвежонок был обнаружен и пойман 28 декабря 2016 года рядом с поселком Опарино. Он пришел один со стороны Республики Коми, следов медведицы рядом обнаружено не было. Ветеринары осмотрели животное и признали, что он очень слаб и не выживет в дикой природе без помощи людей.

Для зимовки его разместили на охотничьей базе близ поселка Зенгино, на которой имелись все условия для его содержания. Специалисты министерства регулярно проверяли условия его содержания.

"За проведенные на передержке месяцы в условиях хорошего содержания и питания зверь окреп и стал вдвое больше, чем был в начале января. Теперь медведь готов самостоятельно добывать пропитание и защищаться от диких зверей", - рассказали в пресс-службе.

За спасение зверя исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Максим Кочетков вручил благодарственное письмо руководителю Кировского городского общества охотников и рыболовов Александру Троицкому.

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