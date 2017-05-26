Квадратный метр жилья в Нарьян-Маре в 2017 году стал дороже на 5,6 тыс. рублей

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АРХАНГЕЛЬСК, 26 мая. /ТАСС/. Квадратный метр жилья в Нарьян-Маре вырос в цене почти на 8% по сравнению с прошлым годом, его стоимость превысила 71,5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.
"Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра жилья на территории города Нарьян-Мара и поселка Искателей увеличилась примерно на 5,6 тыс. рублей (7,9%) и составила 71 тыс. 557 рублей, в сельских населенных пунктах этот показатель вырос примерно на 1 тыс. рублей (2,6%)", - говорится в сообщении.
В сельских поселениях НАО самая высокая стоимость жилья в муниципальном образовании Карский сельсовет - почти 45 тыс. 641 рубль. Самая низкая - 41 тыс. 250 рублей - установлена на территории Андегского, Малоземельского, Приморско-Куйского, Пустозерского и Тельвисочного сельсоветов. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья утверждена постановлением администрации НАО.
Величина средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья используется при расчете размера социальных выплат на первоначальный взнос при ипотечном кредитовании на строительство или приобретение жилья, а также на строительство или завершение строительства индивидуальных жилых домов в поселениях.