СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Обустройство пунктов пропуска в Крыму на границе с Украиной будет завершено к началу июня, сообщил журналистам начальник пограничного управления ФСБ по Крыму Юрий Звирык.

"В настоящее время идет совершенствование пунктов пропуска, которое будет завершено к началу июня. Мы придаем этому важное значение, не только с точки зрения безопасности, но и для удобства пересекающих границу. Думаю, что с началом лета граждане Украины, приезжая в Крым, смогут это оценить", - сказал он, отвечая на вопрос корр. ТАСС.

Он также отметил рост пассажиропотока с территории Украины в Крым.

"Увеличение пассажиропотока с территории Украины в Крым идет. Сейчас рано говорить о цифрах, потому что высокий курортный сезон еще не начался, но то, что увеличение идет, однозначно. Я думаю, что украинцы поняли, что Крым в первую очередь - это территория отдыха", - добавил Звирык.

Он также отметил, что российские пограничники в Крыму оснащены самым современным вооружением и техникой, что позволяет надежно обеспечить безопасность крымчан и туристов.

"Достаточно серьезное вооружение, технические средства охраны границы, что дает основание говорить, что Крым будет обеспечен безопасностью, а люди защищены, в том числе и туристы, которые приезжают на полуостров", - отметил начальник крымского погрануправления.

По его словам, за два последних года на техническое оснащение российских пограничников в Крыму и обустройство пунктов пропуска из федерального бюджета было выделено 16 млрд руб.

Турпоток с Украины

Ранее пресс-служба погрануправления ФСБ по Республике Крым сообщала, что только в период майских праздников - с 28 апреля по 1 мая 2017 года - пассажиропоток с Украины в Крым вырос в разы за счет желающих отдохнуть на полуострове, в связи с чем российские пограничники задействовали дополнительные резервы для бесперебойной работы пунктов пропуска.

К примеру, за этот период в пункте пропуска "Джанкой" российско-украинскую границу в общей сложности пересекли свыше 18 тыс. человек (из них 11,5 тыс. граждан Украины, прибывших в Крым на отдых) и более 3 тыс. автомобилей.

Наибольший пик желающих пересечь границу выпал на 29 апреля (почти 5,6 тыс. граждан и более 800 транспортных средств). К примеру, в будние дни контроль в пункте пропуска в среднем проходят 2,5 тыс. лиц и около 500 автомобилей.

В 2014 году украинские власти прервали железнодорожное и прямое автобусное сообщение с Крымским полуостровом, но люди, тем не менее, в Крым едут на отдых. В направлении Крыма и в обратную украинскую сторону организованы три пункта пропуска в районе крымских городов Джанкой, Красноперекопск и Армянск. Отдыхающим приходится добираться на маршрутках или такси до границы, затем пересекать ее пешком или на автомобиле.

В 2016 году в Крыму отдохнуло около 5,6 млн человек, в 2015 году - около 4,6 млн. При этом, по данным Минтуризма региона, в прошлом году в регионе побывало 923,3 тыс. иностранных туристов, что в два раза больше, чем в 2015 году. Ранее замминистра курортов и туризма региона Анна Нерозина сообщала, что Крым в 2017 году, несмотря на открытие турецких курортов, сможет сохранить туристический поток на уровне прошлого года за счет роста отдыхающих из Украины.