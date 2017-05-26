Открыт летний туристический сезон на Соловках

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АРХАНГЕЛЬСК, 26 мая. /ТАСС/. Официально открыт летний туристический сезон на Соловецком архипелаге. Об этом ТАСС сообщил член правления Архангельской региональной туристской ассоциации, финансовый директор туристической компании "Помор-тур" Сергей Никулин.
"Сегодня мы считаем открытием летнего туристического сезона. Сегодня два рейса с туристами из России и Америки вылетели на Соловки. Первый борт в 9:00, второй - в 13:00", - сказал Никулин.
На острова из Архангельска улетело около 30 туристов.
Также 26 мая на архипелаг должно было подойти первое в этом сезоне круизное судно - теплоход "Русь Великая", который идет из Ярославля, но из-за сложной ледовой обстановки на Беломоро-Балтийском канале в расписание круиза "Северные пилигримы" внесены изменения. "Должен был сегодня, но планирует прийти на Соловки завтра", - сказал Никулин.
В 2016 году Соловецкий архипелаг посетило около 25 тысяч организованных туристов и около 8 тысяч паломников. Основной турпоток на Соловки приходится на летние месяцы.