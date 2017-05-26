Выделенные на дороги средства могут начать изымать у бездействующих регионов с 1 июля

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Некоторые регионы России срывают сроки реализации программы "Безопасные и качественные дороги" (БКД), сообщил в ходе совещания у полномочного представителя президента по СФО министр транспорта РФ Максим Соколов. В качестве санкций он предложил с 1 июля этого года изъять у бездействующих регионов средства по программе и передать их других регионам.

"По состоянию на вчерашний день работы по программе БКД законтрактованы менее чем наполовину в агломерациях в Ярославской, Кемеровской, Омской, Ульяновской, Астраханской областях, Хабаровском крае, Пензенской, Тюменской, Улан-Удэ, Приморском крае. Ситуация с контрактацией недопустима, нет работы - осенью нет результата. Будут сформулированы санкции, в качестве данных санкций рассматриваются разные варианты. Есть предложение с 1 июля все незаконтрактованные средства вернуть в бюджет и передадать тем регионам, которые выполняют свои обязательства", - сказал Соколов.

Министр отметил, что во Владивостоке работы по программы БКД вообще не начаты.

Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" запланирована на 2016-2025 годы. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В 2018 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 50% протяженности дорожной сети городских агломераций РФ, в 2025 году - 85%. В этом году 38 агломерациям с населением свыше 500 тыс. человек выделено 14 млрд руб.