Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выделенные на дороги средства могут начать изымать у бездействующих регионов с 1 июля

В стране
26 мая, 14:36 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, мая. /ТАСС

По словам министра транспорта, для срывающих сроки реализации программы БКД регионов "будут сформулированы санкции"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр транспорта РФ Максим Соколов

Министр транспорта РФ Максим Соколов

© Алексей Павлишак/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Некоторые регионы России срывают сроки реализации программы "Безопасные и качественные дороги" (БКД), сообщил в ходе совещания у полномочного представителя президента по СФО министр транспорта РФ Максим Соколов. В качестве санкций он предложил с 1 июля этого года изъять у бездействующих регионов средства по программе и передать их других регионам.

"По состоянию на вчерашний день работы по программе БКД законтрактованы менее чем наполовину в агломерациях в Ярославской, Кемеровской, Омской, Ульяновской, Астраханской областях, Хабаровском крае, Пензенской, Тюменской, Улан-Удэ, Приморском крае. Ситуация с контрактацией недопустима, нет работы - осенью нет результата. Будут сформулированы санкции, в качестве данных санкций рассматриваются разные варианты. Есть предложение с 1 июля все незаконтрактованные средства вернуть в бюджет и передадать тем регионам, которые выполняют свои обязательства", - сказал Соколов.

Министр отметил, что во Владивостоке работы по программы БКД вообще не начаты.

Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" запланирована на 2016-2025 годы. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В 2018 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 50% протяженности дорожной сети городских агломераций РФ, в 2025 году - 85%. В этом году 38 агломерациям с населением свыше 500 тыс. человек выделено 14 млрд руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
2
На выставке в Петербурге представили приборы и экипировку полярников с дрейфующих станций
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым
2
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
3
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
4
В Египте в результате обстрела автобуса с христианами погибли 26 человек
5
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
6
Минюст доработал законопроект об изъятии единственного жилья у должников
7
С 1 июня водители с иностранными правами будут отстранены от работы в РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама