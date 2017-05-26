Голодец: Ингушетия - единственный регион с продолжительностью жизни населения более 80 лет

НАЗРАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Республика Ингушетия является единственным регионом России, где продолжительность жизни в среднем превышает 80 лет. Об этом сообщила вице-премьер правительства России Ольга Голодец на совещании с представителями местного правительства, курирующими социальный блок.

"Республика Ингушетия - единственный субъект страны, где средняя продолжительность жизни перешагнула за 80 лет", - сказала она. Голодец добавила, что другие регионы России должны повысить этот показатель.

Вице-премьер отметила, что на совещании будет обсуждаться программа развития социальной сферы Ингушетии. "Эта программа реализуется в полном объеме и качественно. Мы видели сегодня детские сады, школы, видели перинатальный центр, который откроется в ближайшие дни, открыли детскую больницу", - рассказала Голодец.