Эвакуационный пункт создан в столице Таймыра на случай подтопления во время паводка

КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. Эвакуационный пункт на случай подтопления населённых пунктов Таймыра во время паводка создан в Дудинке, в поселках готовят запасы питьевой воды. Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Таймыра Андрей Шопин на заседании районной комиссии по ЧС.

"Вопрос о необходимости проведения заблаговременных работ по эвакуации населения проработан с руководством сельского поселения Караул и поселка Левинские пески. Эвакуированное население будет размещено в Дудинке в спальном корпусе Дудинской средней школы №1, где будет организовано двухразовое горячее питание и сухой паек", - сказал Шопин.

По его словам, ведутся работы по сохранению железной и автомобильных дорог, водоводов, канализации, электроснабжения в зоне ледохода и затопления.

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ледоход в районе города Дудинки ожидается в интервале с 1 по 4 июня. Кромка ледостава на сегодняшний день находится на расстоянии 410 км от города.

По словам Шопина, жители района игнорируют запрет и выезжают на транспорте на ослабевший лед. За три дня спасатели эвакуировали со льда реки в районе Дудинки 11 человек, техника которых застряла в тяжелом мокром снегу и наледи.