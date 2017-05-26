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Снижение качества дорог на Соловках мешает развитию туризма

В стране
26 мая, 16:01 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 26, мая. /ТАСС

В прошлом году Соловецкий архипелаг посетили около 25 тыс. туристов

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Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь

© Сергей Метелица/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 26 мая. /ТАСС/. Качество дорожного покрытия в поселке Соловецкий и состояние дорог к популярным у туристов урочищам Секирная Гора и Муксалма значительно ухудшилось, что препятствует развитию туризма на Соловецких островах. Об этом заявил ТАСС член правления Архангельской региональной туристской ассоциации, финансовый директор туркомпании "Помор-тур" Сергей Никулин, комментируя готовность Соловецкого архипелага к стартовавшему на островах летнему туристическому сезону.

"Идут очень большие ремонтно-реставрационные работы, которые нарушили состояние дорог даже в самом поселке (Соловецкий - прим. ТАСС), не говоря уж о дороге, которая идет на Секирную гору. На Муксалму дороги совсем не стало, хотя раньше туда были автобусные маршруты. После ремонта аэропорта дороги нет, формально она существует, но проехать невозможно", - сообщил эксперт, отметив, что решение дорожной проблемы на Соловках позволит вывести значительную часть экскурсионной программы за пределы поселка Соловецкий.

В пятницу, 26 мая, официально дан старт летнему туристическому сезону на Соловецких островах. В 2016 году Соловецкий архипелаг посетили около 25 тыс. организованных туристов и около 8 тыс. паломников. Основной турпоток на Соловки приходится на летние месяцы.

Как пояснил Никулин, в зимнее время резко снижается доступность объектов на архипелаге - замерзают море и озера, выпадает снег. "Секирная гора становится недоступной, потому что дорога не чистится от снега", - сказал он. За последние три года на Соловках появилось большое количество снегоходов, но экскурсии на них намного дороже автобусных - 6 тыс. рублей с человека, тогда как стандартная автобусная экскурсия стоит 450 рублей.

Никулин отметил, что необходимо обеспечивать транспортную доступность Соловецкого архипелага зимой, а также весной и осенью.

"Для Архангельской области направление Соловков в зимний и осенне-весенний период очень важно, потому что в это время на Соловки можно попасть только через Архангельск. Новогодние праздники, Крещение, Рождество пользуются большой популярностью, но в зимнее время самолеты на Соловки летают нерегулярно, частота снижается до трех раз в неделю, заказные самолеты - тоже проблема с машинами. Когда у нас идет три-четыре заявки одновременно на событийные мероприятия - мы не можем их выполнить", - сказал Никулин.

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