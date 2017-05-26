Эксперт: маршруты водных круизов по северу России можно продлить вверх по Северной Двине

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АРХАНГЕЛЬСК, 26 мая. /ТАСС/. Маршруты водных круизов по Северу России можно продлить от Архангельска вверх по Северной Двине. Об этом сообщил ТАСС член правления Архангельской региональной туристской ассоциации, финансовый директор туркомпании "Помор-тур" Сергей Никулин.
"У нас сегодня река (Северная Двина - прим.ТАСС) судоходна до Брин-Наволока и мы легко бы могли продлить маршрут еще на двое-трое суток по Северной Двине вверх", - пояснил Никулин.
По его словам, в течение последних лет ряд водных маршрутов, которые начинаются в Москве или Санкт-Петербурге, стали включать заход сначала на Соловецкие острова, а теперь и в Архангельск. Большинство рейсов предполагают двухдневную стоянку в Архангельске, но по Северной Двине суда дальше не идут, хотя такая возможность есть. "Пока обкатывается стандартный маршрут, потому что он новый, но, надеемся, придут и другие туроператоры", - сказал Никулин.