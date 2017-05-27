Парк Примирения заложен под Архангельском в рамках акции "Всероссийский день посадки леса"

Врач сборной России уверен, что за лето Дзагоев решит все проблемы со здоровьемСпорт 27 мая, 16:52
Сарсания сообщил, что покинет пост главного тренера литовского "Атлантаса"Спорт 27 мая, 16:43
Сарсания: трансферная политика "Зенита" будет обсуждаться после ясности с главным тренеромСпорт 27 мая, 16:29
Сарсания: "Зениту" не хватает сильных российских футболистовСпорт 27 мая, 16:23
Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Монако, Хэмилтон - 14-йСпорт 27 мая, 16:20
Врач: Дзюба приехал в сборную России в хорошей форме и отличном эмоциональном состоянииСпорт 27 мая, 16:17
Лидеры G7 готовы усилить антироссийские санкции, если это понадобитсяМеждународная панорама 27 мая, 16:12
Лавров наградил победителей Народной футбольной лигиСпорт 27 мая, 15:40
Лавров: теплый прием гостям ЧМ-2018 обеспечен, а про игру сборной РФ пока говорить сложноСпорт 27 мая, 15:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Парк Примирения заложен на территории муниципального образования "Лисестровское" в Приморском районе Архангельской области в рамках начавшейся акции "Всероссийский день посадки леса". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
"Высаженные на территории МО "Лисестровское" 80 сосен дадут начало парку Примирения. Число деревьев не случайно и связано с юбилеем Архангельской области, который будет широко отмечаться этой осенью. Парк Примирения расположен у поклонного креста, установленного в память о жертвах взрыва в 1916 году на пароходе "Барон Дризен", - говорится в сообщении.
Министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин уточнил, что в 2017 году в рамках акции "Всероссийский день посадки леса" при проведении мероприятий по озеленению населенных пунктов планируется высадить около 400 тыс. деревьев.
Акция "Всероссийский день посадки леса" проводится с 2011 года, и в Архангельской области обычно стартует в начале мая. В этом году из-за погодных условий мероприятие пришлось перенести на более поздний срок. В начале июня в парке Примирения планируется посадить кусты сирени.
26 октября 1916 года в архангельском порту "Бакарица" неизвестные взорвали пароход "Барон Дризен" с военным грузом на борту. В результате диверсии погибли более 600 человек. До сих пор не установлено, кто был организатором взрыва, неизвестно и точное число погибших.