Парк Примирения заложен под Архангельском в рамках акции "Всероссийский день посадки леса"

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Парк Примирения заложен на территории муниципального образования "Лисестровское" в Приморском районе Архангельской области в рамках начавшейся акции "Всероссийский день посадки леса". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Высаженные на территории МО "Лисестровское" 80 сосен дадут начало парку Примирения. Число деревьев не случайно и связано с юбилеем Архангельской области, который будет широко отмечаться этой осенью. Парк Примирения расположен у поклонного креста, установленного в память о жертвах взрыва в 1916 году на пароходе "Барон Дризен", - говорится в сообщении.

Министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин уточнил, что в 2017 году в рамках акции "Всероссийский день посадки леса" при проведении мероприятий по озеленению населенных пунктов планируется высадить около 400 тыс. деревьев.

Акция "Всероссийский день посадки леса" проводится с 2011 года, и в Архангельской области обычно стартует в начале мая. В этом году из-за погодных условий мероприятие пришлось перенести на более поздний срок. В начале июня в парке Примирения планируется посадить кусты сирени.

26 октября 1916 года в архангельском порту "Бакарица" неизвестные взорвали пароход "Барон Дризен" с военным грузом на борту. В результате диверсии погибли более 600 человек. До сих пор не установлено, кто был организатором взрыва, неизвестно и точное число погибших.