Крым планирует к 2018 году увеличить на 30% число пляжей, до 500

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САКИ (Республика Крым), 28 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Республика Крым планирует к 2018 году увеличить количество оборудованных пляжей на треть в сравнении с 2016 годом, до 500. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий.
"В том году у нас работало 367 пляжей... Сейчас их (пляжей в Крыму) 470... Мы надеемся, что до конца года пройдет еще несколько конкурсов (об аренде пляжей), и мы приблизимся к цифре 500 (пляжей)", - сказал министр. По его словам, этот сезон от предыдущего "существенно отличается" именно ростом числа оборудованных пляжей.
Он также сообщил, что, по последним данным, Крым с начала года посетили 750 тыс. туристов. "(По этому показателю) мы идем нога в ногу с 2016 годом", - отметил министр. Он сказал, что "раннее бронирование туристических путевок в Крым "прошло не достаточно активно". "Но мы надеемся, что в июне и июле ситуация в корне изменится. Сегодня Турция уже объявила о своих ценах на активную часть (курортного) сезона, и они выше, чем в Крыму", - отметил Стрельбицкий.
В Крыму пляжи подразделяются на лечебные, детские и общедоступные.
В 2016 году в Крыму отдохнули около 5,6 млн человек, в 2015 году - около 4,6 млн.