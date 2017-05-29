Федеральные университеты в Якутии и Крыму открыли совместную гуманитарную магистратуру

ЯКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) совместно с Крымским федеральным университетом (КФУ) запустили новую магистерскую программу по литературе и культуре российских макрорегионов, сообщила пресс-служба СВФУ.

"Новая сетевая магистерская программа открылась на филологическом факультете СВФУ, ее партнером выступает КФУ. Студенты пройдут авторские курсы ведущих профессоров КФУ о литературе и фольклоре крымских татар, караимов, крымчаков, украинцев, а также изучат в стенах университета литературу малочисленных народов Арктики, культуру и язык русских старожилов, русскую литературу Якутии и специфику национальной политики в регионе", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе вуза, магистратура подразумевает обучение в двух регионах, занятия начнутся в этом году. "В течение первого года студенты будут обучаться в Якутске, а потом год в Крыму", - пояснили в пресс-службе.

Северо-Восточный федеральный университет также ведет совместные магистерские программы по литературе и культуре с Балтийским и Северным (Арктическим) федеральными университетами.