Хлопонин назвал недостаточно активной работу местных властей в РФ по профилактике пожаров

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Муниципалитеты недостаточно активно работают с населением по профилактике лесных пожаров, необходимо лучше объяснять людям угрозы пожароопасного периода. Такое мнение в эфире телеканала НТВ высказал заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин.

"Конечно они (муниципалитеты - прим. ТАСС) недорабатывают. Для этого нужна активная реклама, активная работа с людьми. Ничего страшного, если участковые вместе с главой муниципального образования, с лесниками, вместе пройдут по каждому дому, подготовят какой-то листочек, объяснят людям, что пожароопасный период... Надо больше заниматься пропагандой, работать с населением ", - отметил он.

По мнению Хлопонина, муниципальные власти должны помогать людям вывозить и сжигать мусор, если в этом есть необходимость.

"У нас пока ситуация лучше, чем в прошлом году. Тем не менее, действительно, по прогнозам наших экспертов, у нас в осенне-летний период ситуация будет посложнее, у нас температура предполагается более высокая, и в этой части надо заранее готовиться и быть аккуратным в этом плане", - заявил он, отметив, что в 70% случаев причиной возникновения лесных пожаров служит человеческий фактор.

Как ранее сообщал ТАСС, в 2016 году в России от лесных пожаров погибло 270 тыс. га леса. По данным Рослесхоза, в 2016 году площадь лесных пожаров в России составила 2,83 млн га, а ущерб - 12 млрд рублей. В то же время "Гринпис России" заявлял о занижении площадей пожаров, по данным "зеленых", она составила 7,53 млн га.

В 2017 году природные пожары в Красноярском крае 24 мая уничтожили, по последним данным, 138 жилых домов в пяти населенных пунктах, где проживали 620 человек, в том числе 110 детей, три человека погибли. Пожары произошли в городах Лесосибирск, Канск, поселках Стрелка, Малая Кеть, Тиличеть. Возбуждено несколько уголовных дел.