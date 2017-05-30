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Площадь пожаров в Сибири выросла на 35% до 18,4 тыс. га

В стране
30 мая, 8:52 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 30, мая. /ТАСС

Основные очаги возгораний действуют в Иркутской области

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КРАСНОЯРСК, 30 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири за минувшие сутки выросла на 35% - до 18,4 тыс. га. Самые сильные пожары, 13,7 тыс. га, бушуют в Иркутской области. Об этом сообщила Авиалесоохрана.

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"Площадь пожаров в Сибири выросла за сутки с 13,5 тыс. га до 18,4 тыс. га. На территории Иркутской области тушатся пожары на 13,7 тыс. га, в Забайкалье - 2,7 тыс. га, в Туве - 1,2 тыс. га, Красноярском крае - 770 га, в Бурятии площадь незначительная", - сообщили в ведомстве.

Крупнейшие очаги

"Возгорания на общей площади 6943 га, покрытых лесом, и 96 га редколесья в Балаганском, Братском, Катангском, Качугском, Усть-Илимском и Тайшетском районах", - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, добавив, что еще в локализованном состоянии пожары площади 6686 га, покрытых лесом, и 25 га редколесья.

Кроме того, на территории Катангского района действуют пожары в труднодоступных местах (зона космического мониторинга), какова их площадь, региональные власти не уточняют.

Другой крупный очаг пожаров в Сибири - Забайкалье. "По данным на утро понедельника, в регионе действуют девять лесных пожаров на общей площади 1,3 тысячи га, еще четыре пожара локализованы на 288,5 га. Кроме того, на землях Минобороны РФ действуют два лесных пожара площадью 40 га, один пожар локализован на 1 тысяче га. Угрозы населенным пунктам нет", - сказали в региональном Минприроды.

Огонь на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке ситуация с пожарами остается спокойной. По данным управления лесами Хабаровского края, в регионе действуют девять пожаров на 576 га. На Камчатке локализован природный пожар. Возгорание было зафиксировано 29 мая на землях Атласовского лесничества в Мильковском районе, сообщили в "Охране камчатских лесов".

"Пожар возник 29 мая и действовал на площади 36 га. Возгорание удалось локализовать. Идет дотушивание. Задействованы более 20 человек на восьми единицах техники", - сообщили в службе.

Там добавили, что это пока крупнейший с 1 мая природный пожар на Камчатке. Ситуация не является напряженной, так как в большинстве районов еще лежит снег.

Губернатор Магаданской области сказал журналистам, что в пяти муниципальных образованиях региона объявлен режим готовности к лесным пожарам.

"В Магаданской области ни одного действующего природного пожара нет. Ведутся превентивные мероприятия - создаются защитные полосы, опахиваются полигоны бытовых отходов. Применяются также меры административного воздействия. Сегодня административный кодекс позволяет привлекать к ответственности нерадивых граждан, которые разводят костры в неположенных местах", - отметил Владимир Печеный.

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