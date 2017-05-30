На Колыме решили создать молодежное правительство для решения соцпроектов

МАГАДАН, 30 мая. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный принял решение создать на Колыме молодежное правительство - правительство дублеров для реализации социальных и общественно значимых проектов в области молодежной политики, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"В этом есть и меркантильный интерес - сформировать дополнительный кадровый резерв для обеспечения преемственности поколений, пополнить тот банк данных о креативных людях территории, которые хотят менять нашу жизнь к лучшему", - цитирует пресс-служба губернатора.

По данным пресс-службы, решение о создании молодежного правительства принято по итогам реализации регионального проекта "Молодежная команда губернатора Магаданской области". С 4 по 19 мая 15 отобранных участников проекта проходили стажировку в органах исполнительной власти территории. За это время они ознакомились с нормативной правовой базой и деятельностью правительства региона, других органов исполнительной власти, прошли обучение по программе социального проектирования.

"Мы проект не останавливаем, а переходим к его продолжению - формированию молодежного правительства дублеров Магаданской области. И вы можете принять в нем участие", - сказал глава региона, обращаясь к участникам проекта.

Заместитель председателя Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации, координатор по ДФО Михаил Кривопал, присутствовавший на встрече губернатора с молодежными лидерами, отметил, что роль молодежных правительств в регионах РФ, как "кузниц кадров" для реальных правительств, очень велика. Он привел примеры трудоустройства бывших дублеров в органы исполнительной власти.