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В Кроноцком заповеднике на Камчатке на месяц прекратят экскурсии из-за медвежьих "свадеб"

В стране
30 мая, 10:28 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Экологи объявили июнь месяцем тишины в Узон-Гейзерном районе, чтобы не беспокоить животных в период размножения. Количество экскурсий в этот период сводится к минимуму

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© Александр Петров/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Экологи объявили месяц тишины в Узон-Гейзерном районе Кроноцкого заповедника на Камчатке из-за медвежьих "свадеб". Как сообщила пресс-служба заповедника, в ближайший месяц здесь будут почти полностью прекращены экскурсии, чтобы не беспокоить животных в период размножения.

"В Узон-Гейзерном районе биосферного резервата, где у животных в начале лета проходит сезон размножения, будет сведено к минимуму количество экскурсий. Ограничения на посещение заповедной территории продлятся до 30 июня. В настоящее время в долине реки Гейзерной сотрудники службы охраны заповедных территорий наблюдают до 20 медведей разного пола и возраста", - сообщили в пресс-службе.

Основная часть зверей постоянно находится в экскурсионной зоне, где проходит наиболее популярный познавательный маршрут. Животные создают пары, кормятся травой на термальных площадках, купаются в теплых озерцах.

"Сейчас мы наблюдаем за тремя брачными парами, в июне их количество возрастет. Медведей ни в коем случае нельзя беспокоить в ответственный период, да и самцы во время гона могут быть агрессивными", - рассказала государственный инспектор Кроноцкого заповедника Елена Субботина, ее слова приводит пресс-служба.

Во время месячника тишины решения о вылете в заповедник вертолетов с экскурсионными группами будут приниматься оперативно, исходя из того, сколько медведей находится в данный момент в районе настильных троп.

Кроме того, представителям авиационных компаний рекомендовано исключить обзорные облеты Узон-Гейзерного района Кроноцкого заповедника, так как в Долине гейзеров и кальдере вулкана Узон птицы выводят птенцов на термальных площадках, а самки снежных баранов вынашивают потомство на склонах вулкана Кихпиныч.

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