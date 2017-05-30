Лукашенко переизбран на пост президента НОК БелоруссииСпорт 30 мая, 10:57
"Придется ответить, Леша": из-за чего судятся Усманов и НавальныйПроисшествия 30 мая, 10:45
Лучший иностранный бомбардир в истории КХЛ Боченски завершил карьеруСпорт 30 мая, 10:34
В Кроноцком заповеднике на Камчатке на месяц прекратят экскурсии из-за медвежьих "свадеб"В стране 30 мая, 10:28
ТАСС и Фонд "Росконгресс" открывает сервис "SPIEF Summary" для участников ПМЭФ-2017Новости агентства 30 мая, 10:22
Возбуждено дело по факту пожара в Красноярском крае, уничтожившего 34 домаСибирь 30 мая, 10:18
Военная база РФ в Таджикистане поднята по тревоге в рамках учений "Душанбе - Антитеррор"Армия и ОПК 30 мая, 10:08
Лучано Спаллетти покинул пост главного тренера "Ромы"Спорт 30 мая, 10:05
Более 1,6 тыс. вагонов с климат-контролем проверят в Московском метрополитенеМосква 30 мая, 9:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Экологи объявили месяц тишины в Узон-Гейзерном районе Кроноцкого заповедника на Камчатке из-за медвежьих "свадеб". Как сообщила пресс-служба заповедника, в ближайший месяц здесь будут почти полностью прекращены экскурсии, чтобы не беспокоить животных в период размножения.
"В Узон-Гейзерном районе биосферного резервата, где у животных в начале лета проходит сезон размножения, будет сведено к минимуму количество экскурсий. Ограничения на посещение заповедной территории продлятся до 30 июня. В настоящее время в долине реки Гейзерной сотрудники службы охраны заповедных территорий наблюдают до 20 медведей разного пола и возраста", - сообщили в пресс-службе.
Основная часть зверей постоянно находится в экскурсионной зоне, где проходит наиболее популярный познавательный маршрут. Животные создают пары, кормятся травой на термальных площадках, купаются в теплых озерцах.
"Сейчас мы наблюдаем за тремя брачными парами, в июне их количество возрастет. Медведей ни в коем случае нельзя беспокоить в ответственный период, да и самцы во время гона могут быть агрессивными", - рассказала государственный инспектор Кроноцкого заповедника Елена Субботина, ее слова приводит пресс-служба.
Во время месячника тишины решения о вылете в заповедник вертолетов с экскурсионными группами будут приниматься оперативно, исходя из того, сколько медведей находится в данный момент в районе настильных троп.
Кроме того, представителям авиационных компаний рекомендовано исключить обзорные облеты Узон-Гейзерного района Кроноцкого заповедника, так как в Долине гейзеров и кальдере вулкана Узон птицы выводят птенцов на термальных площадках, а самки снежных баранов вынашивают потомство на склонах вулкана Кихпиныч.