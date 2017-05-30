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Посевную кампанию в Поморье проводят позднее обычного из-за холодов

В стране
30 мая, 12:07 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 30, мая. /ТАСС

Кроме того, кампания проводится в сжатые сроки

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АРХАНГЕЛЬСК, 30 мая. /ТАСС/. Посевную кампанию в Архангельской области из-за холодной погоды приходится проводить позднее и в максимально сжатые сроки. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Посевная кампания началась на две недели позже, чем в прошлом году. (…) Учитывая позднюю весну, быстрое нарастание тепла в южных районах области с переходом среднесуточной температуры на уровень выше 10 градусов, следует ожидать поспевание почвы за довольно короткое время. Поэтому очень важно провести посевные работы в предельно сжатые сроки", - цитирует пресс-служба министра АПК и торговли Ирину Бажанову.

При этом сроки проведения посевной у каждого района разные из-за разного географического положения вследствие протяженности региона с юга на север. В целом в Поморье зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади почти две тысячи гектаров. Это 95% от планируемого показателя.

К посадке картофеля приступили в Шенкурском, Холмогорском, Виноградовском и Коношском районах. Пока он высажен только на 87 га - это 8% от плана. "Массовая посадка картофеля сдерживается неблагоприятными погодными условиями, но о рисках говорить преждевременно. В масштабах всей области посевная ориентировочно начнется в первой декаде июня", - цитирует пресс-служба Бажанову.

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