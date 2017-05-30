Посевную кампанию в Поморье проводят позднее обычного из-за холодов

Укладка нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" завершенаСпорт 30 мая, 12:27
Доктор Том Катена за работу в Южном Судане получил премию "Аврора"Социальная ответственность 30 мая, 12:24
Казиков: вопрос акклиматизации станет основным при подготовке сборной России к ОИ-2020Спорт 30 мая, 12:18
Меморандум о проведении в Москве "Финала четырех" Евролиги-2018/19 будет подписан 1 июняСпорт 30 мая, 12:03
Ученые придумали эффективный способ переработки биомассыСоциальная ответственность 30 мая, 11:59
Сбившего насмерть двоих детей жителя Екатеринбурга арестовали на два месяцаНовости Урала 30 мая, 11:50
Запуск "Протона-М" со спутником EchoStar-21 состоится 8 июняКосмос 30 мая, 11:39
Тренер боксера Ковалева хотел перейти к Уорду за пару месяцев до боя-реваншаСпорт 30 мая, 11:35
WP: более 80 тыс. американских военнослужащих остаются пропавшими без вестиМеждународная панорама 30 мая, 11:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АРХАНГЕЛЬСК, 30 мая. /ТАСС/. Посевную кампанию в Архангельской области из-за холодной погоды приходится проводить позднее и в максимально сжатые сроки. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
"Посевная кампания началась на две недели позже, чем в прошлом году. (…) Учитывая позднюю весну, быстрое нарастание тепла в южных районах области с переходом среднесуточной температуры на уровень выше 10 градусов, следует ожидать поспевание почвы за довольно короткое время. Поэтому очень важно провести посевные работы в предельно сжатые сроки", - цитирует пресс-служба министра АПК и торговли Ирину Бажанову.
При этом сроки проведения посевной у каждого района разные из-за разного географического положения вследствие протяженности региона с юга на север. В целом в Поморье зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади почти две тысячи гектаров. Это 95% от планируемого показателя.
К посадке картофеля приступили в Шенкурском, Холмогорском, Виноградовском и Коношском районах. Пока он высажен только на 87 га - это 8% от плана. "Массовая посадка картофеля сдерживается неблагоприятными погодными условиями, но о рисках говорить преждевременно. В масштабах всей области посевная ориентировочно начнется в первой декаде июня", - цитирует пресс-служба Бажанову.