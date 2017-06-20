Миллионы километров для победы: как Адыгея стала форпостом российского велоспорта

Воспитанница Адыгейской школы олимпийского резерва по велоспорту, уроженка Донецкой области Украины Елизавета Ошуркова мечтает завоевать золото на Олимпиаде-2020, выступая за сборную России в Токио. Ее регалии и сейчас звучат более чем весомо: Лиза призер Чемпионатов мира, Европы, России, в этом году спортсменка подтвердила второе место в классификации лучшей горной гонщицы в ходе женской веломногодневки "Tour of Zhoushan Island" в Китае.

А в детстве она о велосипеде и не помышляла. Пока в 11 лет ее среди играющих на улице подростков не заметила первый тренер Нина Федорова и не пригласила заниматься велоспортом.

"Пальцы рук были такие тоненькие и слабенькие, ноги едва доставали до педалей. Я сомневалась — нужно ли мне это? Но начались серьезные тренировки, тренер запустила мою энергию в нужное русло. В 14 лет я выиграла Чемпионат Донецкой области, потом — Чемпионат Украины, затем меня взяли в юниорскую сборную страны. Я очень благодарна своему первому тренеру, она показала мне ориентиры в жизни Дала как-то листок и сказала: "Ты хочешь быть чемпионкой мира? Ты это сможешь. Напиши это!" Так у меня появилась цель, и я шаг за шагом воплощаю свои самые смелые мечты", — рассказывает Елизавета.

С 2014 года ее тренирует главный тренер сборной Адыгеи Алексей Войнов. Адыгею она считает своей второй родиной, а сборную республики и тренера — второй семьей. Это был сознательный выбор девушки в сложный период. Лиза сама попросилась в воспитанницы к Войнову, познакомившись и подружившись с девушками из команды республики на сборах в Феодосии, а затем — во время международной гонки в Адыгее, на которую она приехала в составе украинской сборной.

"Мне кажется, дружнее нашей команды нет в России. Все девочки мне близки, как сестры. Конечно, я очень скучаю по своим родным, постоянно созваниваюсь с ними. Мама живет в Донецке, сестра — в Днепропетровске. Очень верю, что Донецк вновь превратится в красивый цветущий город с фонтанами и парками, каким он стоит перед моими глазами в детстве", — говорит Лиза.

Спортивные жернова

В женской сборной Адыгеи сегодня семь спортсменок — Мария Ткаченко, Елизавета Гончарова, Алена Журба, Ирина Журба, Ольга Дейко, Светлана Кузнецова и Елизавета Ошуркова, четверо последних входят в состав сборной России по велоспорту. Как и нынешние начинающие воспитанники школы олимпийского резерва, они пришли сюда 11–12-летними подростками, и за 10 лет прошли путь до национальной сборной.

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Алексей Войнов рассказывает, что кого-то в велошколу приводят родители, чтобы оторвать от гаджетов, а кто-то приходит сам. Первоначально нагрузка минимальная и занятия можно назвать физкультурой. Берут всех, никому не отказывают, занимаются по два-три часа в день, водят в походы в горы. Но Войнов сразу видит, из кого выйдет толк. Настоящий спорт начинается с 16–17 лет, и в нем остаются стоики.

"Судите сами: я тренирую с 2008 года, через мои руки прошло 150 детей. В моей команде семь девочек. Не случайно наш спорт называют "лошадиным": изнурительные физические нагрузки выносят не все. Мальчишек в школу приходит больше, а остаются девчонки: они самые выносливые", — говорит Алексей Войнов.

День сурка

Мы беседуем с Алексеем Войновым по дороге в станицу Абадзехскую, где недавно у школы олимпийского резерва, базирующейся в Майкопе, появилась своя собственная загородная резиденция. Здесь можно жить и тренироваться, ежедневно выбирая маршрут разной сложности — Партизанская поляна, Гузерипль, плато Лагонаки.

В одноэтажном доме с мансардой свежий ремонт, за ним фруктовый сад, В доме могут разместиться 30–35 спортсменов, комнаты девушки только начинают обустраивать, холодильник ломится от еды, мансарда перестраивается. Руководство школы велоспорта планирует создать здесь центр проверки работоспособности, реабилитации и восстановления.

"Жизнь спортсмена-велосипедиста — это как день сурка. Ранний подъем, зарядка, тренировка, отдых, опять тренировка, отбой. Девочки тренируются по 5–6 часов, изо дня в день. Личной жизни практически нет. Но вы спросите у них — они другой жизни себе просто не представляют", — говорит Алексей Войнов.

Приехавшая с нами 21-летняя Ирина Журба задумчиво улыбается, слушая тренера, под руководством которого она занимается уже девятый год. А потом соглашается — ее и Олю Дейко супруга Алексея Войнова Людмила, тоже тренер, нашла в сельской глубинке — станице Курджипской. Взрослая жизнь без опеки родителей началась у 13-летних девочек в Майкопе, где, поселившись в общежитии, в промежутках между тренировками и учебой в школе им пришлось самим готовить еду, ходить в магазин за продуктами, распределять между собой бытовые обязанности.

"Поначалу было сложно, но мы со всем справились и сильно сплотились. В обычной школе нас поддерживали учителя, в Институте физкультуры и дзюдо, который мы сейчас заканчиваем, — преподаватели, ректор — все идут навстречу, разрешая сдавать экзамены экстерном, разрешая свободное посещение. В июне мы защищаем диплом и одновременно готовимся к предстоящим соревнованиям в Воронеже в олимпийских видах, на которых окончательно будут сформированы сборная команда России для участия в Чемпионате Европы и мира", — делится Ирина.

Кто выводит в мастера

Школа олимпийского резерва по велоспорту основана в Адыгее в 2004 году. Сегодня с ребятами работают наставники, которые сами являются воспитанниками ведущих тренеров России.

Несколько лет назад для школы был построен первый в стране мобильный открытый 200-метровый велотрек. Для зрителей и болельщиков это возможность наслаждаться зрелищностью гонки, для спортсменов — тренировки с наращиванием и удержанием скорости. Сегодня здесь тренируются спортсмены-велосипедисты со всей страны, женская сборная России по велоспорту выбрала республику своей тренировочной базой. Таким образом, Адыгея стала обладателем сразу двух не отделимых друг от друга направлений по подготовке спортсменов-велосипедистов, — шоссе и трека.

"Именно на шоссе вырабатывается выносливость спортсмена, далее на треке оттачивается техника владения велосипедом, повышаются скоростные качества, воспитывается ловкость. Сегодня Адыгея, обладая неоспоримыми преимуществами — теплым климатом, хорошими дорогами и сложным горным рельефом, — является одной из лучших площадок по проведению велосипедных состязаний и одним из центров развития велоспорта России. Весной здесь тренировались до 500 спортсменов со всех уголков страны", — констатирует президент федерации велоспорта Адыгеи Анатолий Лелюк.

Анатолия Лелюка коллеги за трудолюбие, талант и абсолютную преданность делу называют фанатом. Основатель школы живет интересами спортсменов и воспитанников и интересуется результатом каждого.

"Все становление велосипедного спорта под руководством Анатолия Лелюка произошло на моих глазах. 13 лет назад велоспорта в регионе попросту не было. И вот буквально из ничего на шоссе в Майкопе выросла целая индустрия велосипедного спорта. У столицы Адыгеи еще огромный резерв. Два направления уже на высоте — трек, на шоссе выросли великолепные гонщики, члены национальной команды страны, призеры первенств мира. Развивается маунтинбайк, и цель Лелюка — БМХ. Я верю, что этой цели он добьется, и тогда спортшкола Адыгеи станет первой по силе организацией в России", — считает заслуженный тренер России, судья всероссийской категории из Ростова-на-Дону Владимир Бугольцев.

Влюблены по собственному желанию

Мастер спорта международного класса по велоспорту Елизавета Ошуркова призналась, что перед каждым стартом читает про себя молитву. Чтобы ее оберегал ангел-хранитель, чтобы на маршруте гонки не получилось ни одного завала и чтобы все-все-все спортсмены, вне зависимости от того, из какой они команды, благополучно доехали до финиша. Для нее важно, чтобы результаты зависели не от интриг на маршруте, а от профессионализма. Свой велосипед эмоциональная Лиза боготворит и считает, что узнает из тысячи.

"Просто не представляю себе жизни без велосипеда. Когда побеждаю, называю его мой феррари, когда попадаю в яму, говорю — "Малыш, извини!" Я довольна всеми своими достижениями. Но золото на Олимпиаде должно быть нашим!", — говорит Ошуркова.

Так и накатывает женская сборная республики миллионы километров до победы, по выражению Бугольцева, "влюбленная в своего тренера и трассу". Своих воспитанниц Алексей Войнов считает дочками и терпеливо, психологически точно расставляет акценты в общении с ними. На мой вопрос — в чем же, на ваш взгляд, секрет успеха сборной? — он отвечает после долгого раздумья:

"В безграничной любви к этому виду спорта, в доверии друг к другу в нашей команде. Атмосфера взаимопонимания и поддержки позволяет на 50-60 процентов выполнить поставленные задачи. Тем более — у женщин, которых надо уметь чувствовать душой. У них сильные перепады настроения, зависящие от гормональных всплесков, и результат, успех зависит именно от настроения. Если оно хорошее — горы свернут! А вкус победы ничем нельзя заменить. Это такое волшебное чувство, которое поймет только тот, кто через это проходил. Деньги здесь совсем не важны", — уверен Войнов.

Оксана Гамзаева