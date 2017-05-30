В трех регионах ЦФО восстановлено энергоснабжение после шквала

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Энергетики восстановили энергоснабжение в трех регионах Центрального федерального округа, пострадавших от шквалистого ветра, электричество осталось подключить только в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

"По данным на 17:30 мск, электроснабжение в полном объеме восстановлено в Тульской, Владимирской и Рязанской областях. В зоне отключения остаются 24 населенных пункта с населением 1730 человек в Московской области", - сказал собеседник агентства. В Подмосковье электричество планируется восстановить в ближайшие часы.

Ликвидировать последствий циклона в Центральной России продолжают более 1200 человек, в Щелковском и Ногинском районах Подмосковья задействована группировка Ногинского спасательного центра МЧС. Подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности и ведут работы по расчистке придворовых территорий и дорожных путей, отрабатывают заявки от населения с оказанием адресной помощи.