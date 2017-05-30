Работы по укреплению берега Северной Двины начались в Архангельске

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АРХАНГЕЛЬСК, 30 мая. /ТАСС/. Работы по укреплению правого берега Северной Двины началисьв Архангельске на острове Соломбала, сообщила пресс-служба администрации Архангельской области.
"Проект рассчитан на три года. Берега должны быть укреплены на участке протяженностью более 850 метров. Общая сумма финансирования превысит 500 млн рублей", - говорится в сообщении.
Работы будут вестись в два этапа: первый - это непосредственно укрепление берега; второй - благоустройство территории как прогулочной зоны с интенсивным пешеходным движением в летнее время и обустройство комфортных спусков к воде. Главная задача первого этапа - предотвратить разрушение берега и обеспечить безопасность жителей и объектов инфраструктуры. Второй этап предполагает строительство двухуровневой набережной.
На этой территории расположены 18 зданий и участок муниципальной автомобильной дороги протяжённостью 810 метров. Причинами разрушения берега стали воздействие сильных течений и льда во время ледохода, а также волн в период штормов.