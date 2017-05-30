Тверская область предложила Москве помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия

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ТВЕРЬ, 30 мая. /ТАСС/. Тверская область готова предоставить необходимые силы и средства для ликвидации последствий стихийного бедствия в Москве, сообщил во вторник журналистам губернатор Игорь Руденя по итогам заседания правительства региона.
"Мы направили официальное обращение мэру Москвы Сергею Собянину, в котором предложили предоставить необходимые силы и средства для ликвидации последствий урагана", - сказал губернатор.
Он добавил, что Тверская область также готова организовать отдых детей из Москвы на территории региона. "Это соседний с нами субъект, который всегда нам помогает, и мы хотели бы, чтобы это было взаимно", - отметил Руденя.
Как сообщалось ранее, 29 мая на Москву и Подмосковье обрушилось стихийное бедствие, которое метеорологи квалифицировали как шквал. Его жертвами стали 15 человек: 10 погибли в Москве и пять - в области. Пострадали и обратились в больницу за медицинской помощью около 200 человек.
По данным московской мэрии, шквал повалил 14 тыс. деревьев. Повреждения получили 2 тыс. машин, крыши 243 домов. Мэр столицы Сергей Собянин поручил коммунальщикам в течение двух суток ликвидировать последствия разгула стихии.