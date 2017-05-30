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Законопроект об упрощенной подаче документов на "дальневосточный гектар" внесен в Госдуму

В стране
30 мая, 23:32 UTC+3 МОСКВА

Ряд изменений направлен на урегулирование вопросов с возможным отказом в предоставлении земельного участка гражданину

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/ .Заявление на предоставление "дальневосточного гектара" можно будет подать через МФЦ по всей территории РФ. Соответствующий законопроект, внесенный правительством РФ, размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Ряд изменений направлен на урегулирование вопросов с возможным отказом в предоставлении земельного участка гражданину. Так, в случаях, когда образуемый земельный участок пересекает границы других земельных участков, либо границы территориальной зоны населенного пункта, муниципального образования или ограничивает доступ к иным земельным участкам, с согласия гражданина границы участка могут быть скорректированы, либо гражданину может быть предоставлен иной земельный участок.

Законодательство о "дальневосточном гектаре" будет дополнено нормой, предусматривающей установление возможности для граждан подавать необходимые документы не только непосредственно в орган регистрации прав, но и через многофункциональные центры (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг на всей территории РФ. В этом случае МФЦ будет обеспечивает подготовку схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте в форме электронного документа.

Кроме того, законопроект предусматривает расширение территорий, на которых допускается предоставление земельных участков в безвозмездное пользование. Так, предлагается снять запрет на предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий, а также земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами, - в тех случаях, когда предоставление земельных участков гражданам не препятствует осуществлению деятельности, предусмотренной такими лицензиями.

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