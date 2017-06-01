В регионах России отмечают День защиты детей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. В Международный день защиты детей в городах и селах России пройдут сотни флешмобов, благотворительных спектаклей; бесплатно будут угощать мороженым и молоком; разрешат кидаться бананами, лопать воздушные шары и походить по огромному пианино. В ряде регионов ожидаются дожди, но организаторы отмечают, что если с погодой не повезет, то мероприятия будут перенесены в торговые центры и дворцы культуры. Праздник не отменен и в пострадавших от паводка южных регионах РФ, однако его перенесли на 3 июня.

Едим мороженое

Бесплатное мороженое будут раздавать в Калининграде, Сыктывкаре и Сочи. В этих городах приготовили более 8 тыс. порций летнего лакомства. В Великом Новгороде пройдет традиционный "Праздник молока", на котором дети попробуют молочные продукты местного завода. В этот день многие новгородские кафе организуют для детей из многодетных семей и социальных приютов бесплатные обеды и полдники.

В Вологде состоится традиционный "Чемпионат ползунков": малышам от семи месяцев до полутора лет предстоит на скорость преодолеть небольшие дистанции. Больше внимания детскому спорту решили уделить и в Архангельске: в парке аттракционов "Потешный двор" для самых маленьких гонщиков, до трех с половиной лет, устроят заезд на самокатах и толокарах (машинках-каталках - прим. ТАСС).

Детский аэродром развернут возле театра "Щелкунчик" в Екатеринбурге, там пройдет чемпионат по запуску бумажных самолетиков и конкурс авиамоделей, сделанных своими руками. В Перми в честь праздника в парке "Счастье есть" воспитанники 12 детских садов примут участие в первенстве по плетению кос, метанию бананов и лопанию воздушных шаров.

Огромное пианино и прямые эфиры

В Самаре, на набережной Волги, детей будут ждать персонажи сказок и былин - герои произведений Александра Пушкина, Шарля Перро, Корнея Чуковского и Ханса Кристиана Андерсена, а также богатыри, Баба-Яга и Кощей Бессмертный. В случае непогоды самарцев подстрахуют многочисленные торгово-развлекательные центры. "Там пройдет презентация огромного пианино, по клавишам которого можно будет ходить и прыгать, а также шоу мыльных пузырей и практическая лекция от "безумного профессора", который продемонстрирует детям интересные химические опыты", - пояснили организаторы. Пузыри всех размеров - от самых маленьких до огромных многометровых - будут надувать и на центральной площади Мурманска.

Юные жители Новосибирска в прямом эфире смогут представить свои идеи о том, как сделать мегаполис чище. Трансляцию с выступлениями юных урбанистов откроют на сайте городской администрации.

День открытых зверей

Ленинградский зоопарк устроит большой праздник и предложит понаблюдать за кормлением приматов и ленивцев. В честь первой годовщины новый белгородский зоопарк, площадь которого после переезда выросла в восемь раз, сделает бесплатным вход для детей до 16 лет, а зоопарк Костромы бесплатно примет ребят до 12 лет.

"Для детей Ярославской области в этот день будет организовано бесплатное благотворительное представление "Цирк зверей" при поддержке Ярославского государственного цирка и цирка династии Филатовых-Клыковых. Детям покажут номера с участием более 60 экзотических животных. На арену также выйдут воздушные гимнасты, жонглеры, эквилибристы, акробаты и клоуны", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Ярославской области.

Пусть меня научат

Лето - это еще и возможность получить новые знания и навыки. Северодвинский "Центр судоремонта "Звездочка" пригласит детей и взрослых на остров Ягры, где пройдет праздник "Кем быть?". Там будут работать интерактивные площадки с использованием спецтехники пожарной службы, службы спасения, скорой помощи и ГИБДД; площадка авиамоделирования, лазертаг, картинг и аэрография на автомобилях.

"Лучшие пожарные и спасатели подразделений МЧС Смоленской области покажут детям, как подается вода из пожарного ствола, как огнеборцы спускаются по лестницам, веревкам. Будет развернут "куб жизни" - надувное устройство, на которое могут прыгать спасаемые из пожаров в многоэтажных здания люди. Помимо показательных выступлений сотрудники МЧС расскажут школьникам, как вести себя на воде, на улице, в транспорте, о способах оказания первой помощи, - рассказала руководитель пресс-службы регионального управления МЧС России Наталья Арбузова.

Крестный ход и шествия

В Ялте праздничные мероприятия стартуют "Парадом дошколят" - шествием воспитанников детсадов. Организаторы приглашают ялтинские семьи отправиться на парад на любых средствах передвижения - велосипедах, колясках, самокатах.

Более 1 тыс. детей примут участие в традиционном крестном ходе в Екатеринбурге. "Детский крестный ход пройдет от храма Большой Златоуст до часовни святой великомученицы Екатерины, где состоится благодарственный молебен, после чего дети высадят цветы у Храма-на-Крови", - отметили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Праздник в дороге

Ямальские дети проведут 1 июня в дороге. Открывать сезон "лагерного" отдыха на самом Ямале еще рано, до сих в регионе не растаял снег, а по ночам температура воздуха опускается ниже нуля, поэтому более 6 тыс. ребятишек из Арктики отправятся отдыхать в Тюменскую, Курганскую и Ленинградскую области, Краснодарский край, а также Республику Крым и Болгарию.

Первый специализированный детский поезд с 500 детьми в этот день отправляется из Екатеринбурга на Черноморское побережье. "Детские" составы сформированы из вагонов последних лет постройки с биотуалетами, кондиционерами. Все верхние полки в вагонах оборудованы предохранительными скобами, ремнями безопасности. В каждый состав дополнительно включены по три вагона-ресторана, меню согласовано с Роспотребнадзором", - рассказали в пресс- службе Свердловской железной дороги, отметив, что за лето четыре таких спецпоезда совершат 12 рейсов до Анапы и Адлера.

Памперсы за 5 млн рублей

В День защиты детей в регионах также пройдут благотворительные мероприятия. "В шесть роддомов Воронежской области будут переданы памперсы на сумму 5 млн рублей. В регионе участникам парада колясок будет передано несколько тысяч упаковок с детским питанием, памперсами и печеньем", - отметила председатель женсовета Воронежской митрополии Татьяна Володько.

Региональный общественный фонд им. Ахмата-хаджи Кадырова устроит праздник для более 100 детей из малоимущих семей Чечни, а Тверская филармония организует премьерный показ пластического спектакля "Танца магия". "На мероприятие приглашены дети из детских домов и интернатов, из многодетных и неблагополучных семей. После показа они смогут получить уроки танца прямо на сцене филармонии", - рассказали ТАСС в учреждении.