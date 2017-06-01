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"Дальневосточный гектар" на Камчатке за год получили почти тысяча человек

В стране
1 июня, 2:23 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

По словам министра имущественных и земельных отношений региона Бориса Выборова, в настоящее время еще 436 договоров на предоставление земли направлены заявителям для подписания

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июня. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Почти тысяча человек получили "дальневосточный гектар" на Камчатке за год действия соответствующего закона. Всего заявки на выделение участка земли подали 3,66 тыс. человек, заявил министр имущественных и земельных отношений Камчатского края Борис Выборов.

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Количество заявок на "дальневосточный гектар" приближается к 100 тыс.

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"В безвозмездное пользование гражданам предоставлено свыше 900 земельных участков общей площадью более 1,2 тыс. га. Принято порядка 3,66 тыс. заявлений, из них 520 обращений поступили из других регионов. Лидерами по количеству заявлений являются жители Москвы, Московской и Ростовской областей, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Калининградской и Свердловской областей", - сказал Выборов.

Он добавил, что на данный момент еще 436 договоров о предоставлении земельных участков направлены заявителям для подписания, по 342 заявлениям начата процедура подготовки документов. Самый популярный район - Елизовский. Там землю захотели получить 627 заявителей. А самый "северный" гектар выдан в поселке Палана на Камчатки.

Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом РФ в мае 2016 года. Документ дает возможность каждому гражданину однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли. Гражданам предоставлен 1 год на то, чтобы определиться с видом использования земельного участка, и 5 лет на его освоение.

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