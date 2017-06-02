Сахалин готов установить побратимские связи с городами Далянь и Харбин

Трамп объяснил Макрону, Меркель, Мэй и Трюдо решение о выходе США из Парижского соглашенияМеждународная панорама 2 июня, 2:15
Сампаоли официально назначен главным тренером сборной Аргентины по футболуСпорт 2 июня, 2:13
Fox: министр финансов США уверен, что Конгресс вскоре повысит лимит госдолгаЭкономика и бизнес 2 июня, 2:11
В ВМС США передан авианосец нового классаМеждународная панорама 2 июня, 1:39
Хоккеист ЦСКА Мамин подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Флорида"Спорт 2 июня, 1:31
Профильный ЕГЭ по математике сдадут более 400 тыс. школьниковОбщество 2 июня, 1:20
Додон: вызванная высылкой российских дипломатов ситуация будет преодоленаМеждународная панорама 2 июня, 1:16
Компания SpaceX отложила запуск корабля с грузом для МКСКосмос 2 июня, 1:11
Канада приостановила переговоры с Boeing о покупке истребителей F-18 Super HornetМеждународная панорама 2 июня, 1:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Сахалинская область готова установить побратимские связи двумя крупными экономическими центрами северо-востока Китая - городами Далянь и Харбин, сообщила пресс-служба регионального правительства по результатам встречи губернатора островного региона Олега Кожемяко с ответственным секретарем Общества китайско-российской дружбы Ху Чуньмэй.
"Мы готовы заключить соглашения об установлении такого формата взаимоотношений и с другими городами Китайской Народной Республики, прежде всего, расположенными на северо-востоке страны крупными экономическими центрами Харбином и Далянем. Это будет выгодно обеим сторонам, и, в частности, позволит развивать турисобмены", - цитирует пресс-служба Кожемяко.
"Общество китайско-российской дружбы будет активно способствовать налаживанию побратимских связей между городами Сахалинской области и нашей страны. Ваше предложение о том, чтобы выбрать в качестве партнеров Харбин и Далянь - самые развитые и перспективные населенные пункты на северо-востоке Китая - можно только приветствовать", - отметила Ху Чуньмэй.
Китайская делегация прибыла на Сахалин накануне. Цель поездки - обсудить с властями региона возможности взаимодействия в гуманитарной и туристической сферах.