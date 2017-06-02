Плот для пеликана: как орнитологи спасают колонию кудрявого пеликана под Омском

В Омской области, в 150 км от города-миллионника, уже почти 40 лет гнездуются кудрявые пеликаны. Эти птицы с огромным клювом-сачком и кудрявым хохолком на голове занесены в Красную книгу со статусом "уязвимый", и сейчас они оказались под угрозой: плавучие острова из тростника, на которых жили пеликаны, из-за повышения уровня воды в озере разрушились.

Птицам пришлось выйти на берега и теперь им грозит намного больше опасностей. Для спасения омской популяции местные ученые уже создали искусственные острова и собираются строить плот.

"Кудрявый пеликан, конечно, довольно крупная птица, ее вес достигает 15 кг, а размах крыльев 3,5 метров, он способен постоять за себя перед хищниками, но очевиден фактор беспокойства. Птицы часто покидают насиженные кладки, которые гибнут от чаек и серых ворон", — говорит Сергей Соловьев — доктор биологических наук, профессор Омского госуниверситета.

К счастью, пеликанам свойственна филопатрия — стремление возвращаться на место своего рождения. Когда птенец в первый раз поднимается в воздух, он запоминает место, где появился на свет. И он обязательно сюда вернется, даже если условия обитания нарушены Сергей Соловьев доктор биологических наук, профессор Омского госуниверситета

По словам Соловьева, омская колония появилась в 80-х годах прошлого столетия. Начиналась она с нескольких пар птиц, а в 2015 году на акватории озера Тенис насчитывали уже 400 особей.

В этом месте для пеликанов условия очень благоприятные: птицы были хорошо защищены от человека, тростниковые заросли, как ширма, закрывали их от посторонних глаз. Вокруг много мелководных рыбных озер, включая озера Ик и Салтаим, которые вместе с озером Тенис — самые крупные в Омской области. Территория для пеликанов просторная — более 340 км2. Гнездились пеликаны на плавающих тростниковых островах, к которым невозможно добраться с берега. В 2013 году на озере создан государственный заповедник "Пеликаньи острова".

Однако в 2015 году, когда естественные острова разрушились, ученые придумали, как спасти птиц.

"Мы нашли спонсоров и соорудили посреди озера Тенис деревянные настилы на бревнах из лиственницы, которые вбили в дно озера, — говорит министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров. — Но этой весной эти искусственные острова общей площадью 150 м2 не устояли — ветер, льдины и волны не оставили от них и следа".

Птицы вновь расселились на берегу.

"К счастью, пеликанам свойственна филопатрия — стремление возвращаться на место своего рождения, — рассказывает Соловьев. — Когда птенец в первый раз поднимается в воздух, он запоминает место, где появился на свет. И он обязательно сюда вернется, даже если условия обитания нарушены".

Осенью прошлого года Сергей Соловьев на Международной конференции по сохранению популяции кудрявых пеликанов в Северной Евразии узнал о том, какие меры принимаются в аналогичных случаях в других странах. .

"Мои коллеги из Черногорского центра защиты и исследования птиц предложили сделать плавающую гнездовую платформу, которая будет закреплена на озере на якорях", — объясняет ученый.

В Черногории такие плоты уже используются. В центре платформы устанавливаются солнечная батарея и камера, которая позволяет наблюдать за пеликанами. В отличие от жестко закрепленных на дне озера конструкций плоты намного устойчивее к стихии.

"У нас есть некоторые сомнения в целесообразности установки таких плотов. Все-таки сибирские озера — это не европейские водоемы. В Черногории не образуются льды метровой толщины, которые в паводок выворачивают с корнем взрослые деревья. Кроме того, в настоящий момент реализовать идею европейцев невозможно из-за отсутствия средств", — отмечает Александр Винокуров.

Плот, спроектированный орнитологами из Черногории, с солнечными батареями, камерой и передатчиком стоит около 20 тыс. евро.

"Поэтому мы собираемся поставить небольшой — на 15 пар птиц — самодельный деревянный плот. Закрепим его на четырех якорях, накроем тростником и посмотрим, как пройдет эксперимент", — поделился планами Соловьев.

Выясняя причины разрушившего гнездовья пеликанов подъема воды в озере Тенис, экологи и сотрудники минприроды обнаружили в 2016 году незаконно возведенную запруду на реке Оша, вытекающей из озера. Ее соорудили местные рыбоводы, которые ведут на водоеме промышленный лов и разводят пелядь.

"Вообще кудрявый пеликан не вредит рыболовам, так как в основном питается обычным карасем, которого загоняет на мелководье, — отметил Соловьев. — Пелядь же к мелким плесам озера идет неохотно, она предпочитает глубину". Плотину, из-за которой поднялся уровень воды, разобрали, но природные места гнездования пеликанов уже уничтожены.

По словам Соловьева, со временем тростниковые плавучие острова могут снова появиться на озере, а пока человек должен сделать все возможное, чтобы сохранить эту уникальную для Сибири колонию кудрявых пеликанов.

Алексей Петров