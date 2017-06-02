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"Комиавиатранс" будет выполнять чартеры из Нарьян-Мара в Москву в период летних отпусков

В стране
2 июня, 17:52 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 2, июня. /ТАСС

Вылеты будут производиться по субботам, стоимость нормального тарифа в одну сторону составит 8 тыс. рублей

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АРХАНГЕЛЬСК, 2 июня. /ТАСС/. Компания "Комиавиатранс" будет выполнять чартерные рейсы из Нарьян-Мара в Москву в период массовых отпусков северян. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" подвел итоги конкурса на право организации чартерного авиарейса по маршруту Москва - Нарьян-Мар - Москва. Победителем признана компания "Комиавиатранс". Стоимость нормального тарифа в одну сторону составит 8 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Чартерный авиарейс будет выполняться на воздушных судах Embraer ERJ-145. Вместимость самолета составляет 50 мест. Вылеты будут производиться еженедельно по субботам в течение трех летних месяцев. Всего запланировано 13 рейсов. Первый полет назначен на 17 июня.

Самолеты "Комиавиатранс" в Москве будут приземляться в аэропорту Домодедово. Стоимость билетов для детей до 12 лет будет составлять 50% от стоимости нормального тарифа. Он будет фиксированным, без дополнительных льгот и скидок.

Всего в конкурсе приняло участие восемь авиакомпаний. АО "Комиавиатранс" предложило самые выгодные для жителей округа цены на билеты.

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