Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Казаки помогут обеспечить правопорядок в период ЧМ-18 в Кавказских Минеральных Водах

В стране
3 июня, 13:07 UTC+3

В регионе создается пять футбольных полей для тренировок команд-участниц

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕЛО АЛЕКСАНДРОВСКОЕ /Ставропольский край/, 3 июня. /ТАСС/. Ставропольские казаки примут активное участие в обеспечении правопорядка в период ЧМ-18 в Кавказских Минеральных Водах, где создается пять футбольных полей для тренировок команд-участниц. Об этом рассказал ТАСС атаман ТВКО Александр Журавский на отчетном кругу Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества (СОКО ТВКО), состоявшемся в селе Александровском.

"Краевые власти и силовики единогласно приняли такое решение...Казаки будут принимать активное участие в охране общественного порядка во время проведения Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу", - сказал Александр Журавский.

Основное – правопорядок

По словам атамана, основными видами деятельности казачьих обществ остаются охрана общественного порядка, обеспечение экологической и пожарной безопасности, а также привлечение юношей-казаков к военной службе. "Сейчас казаки ежесуточно выставляют 35 пеших нарядов для совместного с полицией несения службы, а также при проведении культурно-массовых и православных праздников. В 2016 и 2017 годах около 21 тысяч казаков участвовало более чем в 14 тысячах патрулирований, принимали участия в проведении более тысячи рейдов и профилактических мероприятий совместно с полицией", - рассказал Александр Журавский.

За 2016 год в крае было создано 19 новых народных дружин из числа членов казачьих обществ. Всего их теперь в крае 104, общей численностью 1520 казаков. С июня 2016 по нынешний июнь казаками-дружинниками раскрыто 131 преступление, задержано 21 лицо, находящихся в розыске, пресечено 1087 административных правонарушений. "В конце мая дума Ставрополья приняла поправки к краевому закону, позволяющие казакам применять силу при задержании нарушителей общественного порядка. Это важно", - отметил Александр Журавский.

На пожар и на службу

Как рассказал атаман ТВКО, в шести населенных пунктах края действуют пожарные казачьи части, общей численностью 72 казака. За год они совершили 237 выездов.

Казаки приняли активное участие и в ликвидации последствий паводка, когда с 15 по 25 мая впервые за последние полвека затяжные весенние дожди принесли на территорию края, местами тройную норму осадков.

В прошлом году Южным военным округом призваны на срочную службу 220 юношей-казаков, из которых 108 подготовлены по военным специальностям. Также 12 казаков стали контрактниками, а 14 поступили в военные вузы.

О Терском казачестве

Ставропольское окружное казачье общество Терского войскового казачьего общества (СОКО ТВКО) насчитывает 178 казачьих общества, из них 136 внесены в госреестр РФ. Из 11 749 членов СОКО ТВКО, взяли на себя обязательства по несению государственной и иной службы 10 200 казаков. Очередной круг Ставропольского окружного казачьего общества состоялся в юбилейный год 240-летия основания Азово-Моздокской линии на исторической территории Хоперского районного казачьего общества.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Сергиев Посад. Город мастеров
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
2
На выставке в Петербурге представили приборы и экипировку полярников с дрейфующих станций
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почти 50 авиарейсов отменены или задержаны в Шереметьеве и Домодедове
2
Мотострелки ЮВО из Ростовской области подняты по тревоге для проверки боеготовности
3
Минобороны РФ получит 14 вертолетов Ка-52 в 2017 году
4
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
5
На Украине разрабатывают законопроект о свободном обращении оружия
6
Минобороны опубликовало кадры первых пусков "Искандеров" за пределами России
7
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама