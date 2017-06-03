Казаки помогут обеспечить правопорядок в период ЧМ-18 в Кавказских Минеральных Водах

СЕЛО АЛЕКСАНДРОВСКОЕ /Ставропольский край/, 3 июня. /ТАСС/. Ставропольские казаки примут активное участие в обеспечении правопорядка в период ЧМ-18 в Кавказских Минеральных Водах, где создается пять футбольных полей для тренировок команд-участниц. Об этом рассказал ТАСС атаман ТВКО Александр Журавский на отчетном кругу Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества (СОКО ТВКО), состоявшемся в селе Александровском.

"Краевые власти и силовики единогласно приняли такое решение...Казаки будут принимать активное участие в охране общественного порядка во время проведения Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу", - сказал Александр Журавский.

Основное – правопорядок

По словам атамана, основными видами деятельности казачьих обществ остаются охрана общественного порядка, обеспечение экологической и пожарной безопасности, а также привлечение юношей-казаков к военной службе. "Сейчас казаки ежесуточно выставляют 35 пеших нарядов для совместного с полицией несения службы, а также при проведении культурно-массовых и православных праздников. В 2016 и 2017 годах около 21 тысяч казаков участвовало более чем в 14 тысячах патрулирований, принимали участия в проведении более тысячи рейдов и профилактических мероприятий совместно с полицией", - рассказал Александр Журавский.

За 2016 год в крае было создано 19 новых народных дружин из числа членов казачьих обществ. Всего их теперь в крае 104, общей численностью 1520 казаков. С июня 2016 по нынешний июнь казаками-дружинниками раскрыто 131 преступление, задержано 21 лицо, находящихся в розыске, пресечено 1087 административных правонарушений. "В конце мая дума Ставрополья приняла поправки к краевому закону, позволяющие казакам применять силу при задержании нарушителей общественного порядка. Это важно", - отметил Александр Журавский.

На пожар и на службу

Как рассказал атаман ТВКО, в шести населенных пунктах края действуют пожарные казачьи части, общей численностью 72 казака. За год они совершили 237 выездов.

Казаки приняли активное участие и в ликвидации последствий паводка, когда с 15 по 25 мая впервые за последние полвека затяжные весенние дожди принесли на территорию края, местами тройную норму осадков.

В прошлом году Южным военным округом призваны на срочную службу 220 юношей-казаков, из которых 108 подготовлены по военным специальностям. Также 12 казаков стали контрактниками, а 14 поступили в военные вузы.

О Терском казачестве

Ставропольское окружное казачье общество Терского войскового казачьего общества (СОКО ТВКО) насчитывает 178 казачьих общества, из них 136 внесены в госреестр РФ. Из 11 749 членов СОКО ТВКО, взяли на себя обязательства по несению государственной и иной службы 10 200 казаков. Очередной круг Ставропольского окружного казачьего общества состоялся в юбилейный год 240-летия основания Азово-Моздокской линии на исторической территории Хоперского районного казачьего общества.