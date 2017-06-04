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Ингушетия отметит 25-летие республики

В стране
4 июня, 0:33 UTC+3 МАГАС МАГАС 4, июня. /ТАСС

Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие около 40 тыс. человек

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МАГАС, 4 июня. /ТАСС/. Ингушетия отмечает 25-летие республики.

"Во всех районах и городах пройдет более 50 мероприятий, в которых, как ожидается, примут участие около 40 тыс. человек", - сказала ТАСС пресс-секретарь главы Ингушетии Мадина Галаева.

По ее словам, с утра состоится встреча с общественно-политическими деятелями, внесшими вклад в создание республики, затем пройдет вручение государственных наград. Среди тех, кто получит награды - представители общественности, деятели науки и образования, культуры, спорта, здравоохранения, труженики сельского хозяйства, пищевой, перерабатывающей промышленности. Пройдут народные гулянья и концерты, откроются выставки и экспозиции, рассказывающие о тех, кто внес свою лепту в становление, укрепление и развитие республики.

Галаева сообщила, что будут открыты три новых Дома культуры в селениях Кантышево, Галашки и Сагопши, а также пожарно-спасательный колледж в городе Сунжа.

Вечером пройдет религиозная акция (разговения в месяц Рамадан) "Мехка мархадастар", в специально установленных шатрах будет организовано угощение на две тысячи человек. Галаева подчеркнула, что в рамках этой акции состоится вечер нашидов (религиозное песнопение). Для участия в нем приглашены известные исполнители нашидов Заур Салихов, Хадис Сабиев и группа "Нашидуль Ислам" из Дагестана, Иса Эсамбаев из Чеченской Республики и Ибрагим Хучиев из Ингушетии.

Мероприятия, посвященные 25-летию республики, пройдут в Казахстане и Киргизии, а также в различных регионах России. Основные празднования Дня республики перенесены на конец месяца Рамадан и пройдут 11 июля в Магасе и Назрани.

Указ президента России "Об образовании Ингушской республики" был подписан 4 июня 1992 года.

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